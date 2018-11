Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 – wszechstronny ultra teleobiektyw

Jeśli musisz zachować spory dystans do fotografowanego motywu, ale jednocześnie zależy Ci na jego zbliżeniu, z pomocą przychodzą ultra teleobiektywy. Instrumenty takie jak Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 oferują ekstremalne ogniskowe i parametry, które sprawiają, że nadają się do realizowania wymagających ujęć. Umożliwia stanięcie oko w oko z dzikimi zwierzętami czy ukazanie z bliska emocji sportowców. Jako że model ten należy do adresowanej do zaawansowanych użytkowników linii G2, to sprosta nawet bardzo dużym wymaganiom.

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 to obiektyw o najdłuższych ogniskowych wśród instrumentów oferowanych w ramach linii G2. Podobnie jak nieco "krótszy" model SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 jest kompatybilny z telekonwerterami 1.4x i 2.0x, które pozwalają na poszerzenie zakresu zoomu odpowiednio do 210-840 mm i 300-1200 mm. Te parametry pokazują jak potężnym narzędziem jest opisywany obiektyw. Niezależnie jednak od tego, czy fotografuje się z akcesoriami czy bez nich, ten telezoom przeznaczony jest do realizowania fotografii, przy których konieczne jest zachowanie znacznego dystansu od fotografowanego obiektu.

fot. Ian Plant

fot. Ian Plant

fot. Ian Plant

Wśród kategorii, do których realizacji przydaje się tego typu instrument optyczny należy wymienić przede wszystkim fotografię przyrodniczą i sportową. W przypadku wykonywania zdjęć zwierząt obiektyw pozwala pokonać dystans ucieczki, umożliwiając wykonanie świetnych zbliżeń, ukazujących piękno i szczegóły różnorodnych osobników. Nie płosząc zwierząt ani nie ingerując w ich naturalny rytm i zachowania, możliwe jest pokazanie zachwycających, trudno dostępnych momentów z życia fauny. Taki zakres ogniskowych jest bezcenny w przypadku fotografowania np. ptaków w locie czy gniazdujących w trudno dostępnych miejscach, takich jak nadmorskie klify.

W fotografii sportowej (a także w fotoreportażu) Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 umożliwi pokonanie ograniczeń, jakie nakładają obiekty sportowe i środki bezpieczeństwa. Dzięki niemu możliwe jest pokazanie z bliska toczących się rozgrywek, dynamicznych akcji i emocji sportowców. Nic nie umknie uwadze fotografa, nawet jeśli decydujące wydarzenia dzieją się po drugiej stronie boiska. Także w przypadku fotografowania sportów wodnych, gdy z racji warunków konieczne jest zachowanie dystansu, możliwe jest ukazanie pełnego przebiegu rozgrywek. Tego rodzaju obiektyw sprawdzi się również w innych, mniej oczywistych rozwiązaniach. To doskonałe narzędzie np. do fotografowania samolotów, które umożliwi ukazanie maszyn w locie.

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/640 s, ISO 1600, f/6,3, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/400 s, ISO 800, f/9, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/320 s, ISO 800, f/8, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/320 s, ISO 400, f/8, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 6D, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/250 s, ISO 800, f/8, 600 mm

Niezależnie od wybranego motywu fotograficznego, szeroki zakres ogniskowych, jaki oferuje opisywany zoom, pozwoli na podążanie za toczącymi się przed obiektywem wydarzeniami. Zarówno w przypadku fotografii przyrodniczej, sportowej czy chociażby lotniczej, fotografowane obiekty są bardzo dynamiczne. Zmiana obiektywów o krótszych zakresach ogniskowych mogłaby pozbawić szans na wykonanie poszczególnych kadrów. O ile w przypadku wydarzeń sportowych, o wielokrotnie przewidywalnym harmonogramie, można przygotowywać się do wykonania poszczególnych ujęć, to np. w fotografii przyrodniczej jest to dużo trudniejsze zadanie. Taki duży zakres ogniskowych pozwala podążać za obiektem, nawet jeśli ten porusza się prostopadle do płaszczyzny kadru, co można sobie łatwo wyobrazić na przykładzie fotografii lotniczej. Ponadto zmiana obiektywów może być problematyczna w przypadku fotografowania w warunkach dużego zapylenia lub wilgoci. Z Tamronem SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 nie ma takiej potrzeby.

W parze z dużym zakresem ogniskowych idzie świetna jakość optyczna. Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 cechuje się zaawansowaną konstrukcją, która obejmuje 21 elementów ułożonych w 13 grupach, w tym 3 elementy LD. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie znakomitych, ostrych obrazów, pozbawionych osiowej i poprzecznej aberracji chromatycznej. Podczas fotografowania pod Słońce czy w innych wymagających warunkach z pomocą przychodzą powłoki antyrefleksyjne eBAND i BBAR, które dodatkowo poprawiają transmisję światła. Fotografie uzyskiwane przy pomocy tego obiektywu są wolne od flar, refleksów i efektu zjawy.

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/2500 s, ISO 250, f/6,3, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/160 s, ISO 800, f/6,3, 600 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, 1/640 s, ISO 1250, f/6,3, 150 mm

Wszystkie wymienione rodzaje fotografii, przy których realizacji użyteczny będzie Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 wymagają także precyzyjnego i błyskawicznego systemu AF. Zapewnia go pierścieniowy silnik ultradźwiękowy (USD), umożliwiający przy tym intuicyjną, ręczną kontrolę nastaw. System wewnętrznego ogniskowania sprawia, że długość obiektywu nie zmienia się w trakcie ostrzenia. Fotograf ma do dyspozycji mechanizm blokady zoomu, który zapobiega przypadkowemu wysuwaniu tubusu i zmianie ogniskowej. Przy opisywanych zastosowaniach niezbędna jest również duża wytrzymałość i uszczelniona konstrukcja. Spełnianie tych warunków sprawia, że Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 może być wykorzystywany także podczas fotografowania w trudnych warunkach terenowych. Kurz, pył i wilgoć nie stanowią problemu. Przednia soczewka obiektywu ma właściwości hydro i olefobowe, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać ją w czystości.

Fotografowanie ultra teleobiektywem wymaga dużej precyzji. Z pomocą przychodzi technologia stabilizacji obrazu, której wydajność oceniana jest na 4,5 stopnia (wg norm CIPA). Dzięki temu wykonywanie ostrych ujęć jest dużo prostsze, także w przypadku mniejszej ilości światła. Stabilizacja obrazu pomaga także w kadrowaniu. Funkcja ta działa w 3 różnych trybach.

Końcówka 2018 roku to doskonały moment na zakup obiektywu Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2. Promocja Casback Tamron pozwala na uzyskanie zwrotu 450 zł przy nabyciu jednego z obiektywów z serii G2 w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku. Wystarczy tylko wypełnić prosty formularz i przesłać go na adres wskazany przez producenta w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Z promocji mogą skorzystać zarówno użytkownicy prywatni, jak i przedsiębiorcy. Zwrócona kwota może być przeznaczona na dowolny cel.

Więcej szczegółów na temat promocji Cashback Tamron i obiektywów z serii G2 można znaleźć w poniższych artykułach a także na oficjalnej stronie producenta.

