Casio GZE-1 – kamera sportowa rodem z innej planety

W nowej kamerze do zdjęć i filmów ekstremalnych rozwiązania takie jak będąca znakiem firmowym producenta technologia Casio G-Shock, możliwość zdalnego sterowania za pomocą smartwatcha, pełna odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne i całkiem obiecujące parametry obrazu zamknięte zostały w niesłychanie efektownym korpusie. Bez wątpienia Casio GZE-1, pierwsza kamera z nowej linii urządzeń G’z EYE może podbić serca miłośników sportów wyczynowych.

Wygląd nowego urządzenia marki Casio trudno opisać słowami. Jeżeli zdarzyło się Wam kiedyś grać w kultową w pewnych kręgach grę komputerową Portal 2, to być może skojarzy się wam ona z Rdzeniem, a jeśli nie, to na miejscu będzie porównanie z cybernetycznym okiem. Tak czy owak, prezentuje się ona bardzo efektownie. To jednak dopiero początek. Casio GZE-1 odznacza się odpornością na upadki z wysokości 4 metrów, wodę (do 50 metrów), zimno i pył, ma wbudowaną 21-megapikselową matrycę typu back lit CMOS formatu 1/2,3 cala i obiektyw o jasności 1/2.8 i ekwiwalencie ogniskowych 13 mm.