Cate Blanchett i Chris Hemsworth w obiektywie Willa Davidsona

Atrakcyjnie sfotografowane znane osobistości show biznesu są nieodłącznym elementem kolorowych magazynów – a te są jak wiadomo kolebką nowoczesnej fotografii mody. Will Davidson w doskonały sposób potrafi zdjęcia mody zestawić i łączyć z fotografią portretową, co właśnie możemy podziwiać w najnowszej sesji z duetem aktorów Cate Blanchett i Chris Hemsworth w roli głównej.

Will Davidson, nowojorski fotograf i reżyser, kilkanaście lat temu przeniósł się do Londynu, gdzie poznał legendę fotografii - Davida Baileya. Młody fotograf od razu wywarł na mistrzu pozytywne wrażenie swoim talentem i urokiem osobistym. Wskutek tego otrzymał posadę asystenta a z czasem "prawej ręki". Z Bailey'em pracował przez pięć lat.

