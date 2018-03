Centrum Dronów Fly and Film w Warszawie

W Warszawie zostanie otwarte Centrum Dronów Fly and Film, należące do autoryzowanego dystrybutora DJI. W ramach kompleksu powstanie salon sprzedaży, wypożyczalnia dronów i sprzętu foto, a także serwis. Centrum będzie też bardzo mocno współpracowało pod kątem szkoleń z DJI Academy.

Otwarcie Centrum Dronów Fly and Film odbędzie się 24 marca o godz. 10. Dla odwiedzających tego dnia przygotowane zostały specjalne atrakcje: darmowe kursy VLOS dla pierwszych osób, promocje produktowe a także szereg darmowych prelekcji prowadzonych przez DJI Academy. Będzie również szansa wygrania drona DJI Spark. Wstęp na otwarcie jest wolny, ale na prelekcje obowiązują wcześniejsze zapisy.

