CEWE Fotoksiążka - recenzja

Fotoksiążka jest jedną z najczęściej wybieranych form prezentacji fotografii. Dzięki swojej formie jest bardziej efektowna niż pojedyncze odbitki i, co ma również wielkie znaczenie, bardziej wytrzymała - porządna oprawa chroni zdjęcia, które się nie gubią, a forma pozwala zachować ustaloną przez twórcę kolejność prezentacji zdjęć.

W przypadku CEWE Fotoksiążki istnieje możliwość pełnej personalizacji wyrobu - od formatu (najmniejsza ma 15x11 cm, a największa 28x36 cm) przez kształt i orientację (kwadrat, prostokąt poziomy i pionowy), po detale takie jak forma oprawy (twarda, miękka, zeszytowa) oraz rodzaj druku (cyfrowy lub fotograficzny, matowy lub błyszczący).

Prezentowana recenzja dotyczy CEWE Fotoksiążki Dużej (21x28 cm), w twardej oprawie z drukiem cyfrowym, na papierze błyszczącym.

Zaczęłam od pobrania darmowego programu do zaprojektowania fotoksiążki ze strony producenta. Można również wykonać projekt on-line, na stronie CEWE, program jednak daje więcej możliwości i można w nim pracować bez dostępu do Internetu. Program zawiera sporo funkcji, jednak wystarczy kilka prób, żeby zaznajomić się na poziomie podstawowym z najważniejszymi. Osoby bardziej zaawansowane mogą skorzystać z rozbudowanych możliwości, jakie daje program, a jest ich naprawdę sporo - zatem jeśli ktoś lubi fotoksiążki "na bogato" - z dodatkowymi efektami, ramkami, tłami, clip-artami i napisami, może puścić wodze fantazji. Ja preferuję minimalizm, więc w większości przypadków ograniczyłam się do prostych układów i czystych zdjęć bez dodatków.

Mamy możliwość korzystania z gotowych szablonów układu fotografii na stronie (jest ich naprawdę sporo i są podzielone na logiczne foldery, np. 1 zdjęcie na 1 stronę, 1 zdjęcie na 2 strony, 4 zdjęcia na 1 stronę, 3 zdjęcia na 2 strony), ale można też stworzyć własny podział. Dla mnie ciekawą opcją była możliwość umieszczenia wielu miniaturek zdjęć na arkuszu (konkretnie 12 małych zdjęć), co wykorzystałam do prezentacji zdjęć z telefonu, nie zawsze dobrej jakości, ale mających wartość sentymentalną. Dzięki małemu formatowi słaba jakość nie razi, a wspomnienia są zachowane na papierze, czyli bardziej eleganckiej, ale też bardziej trwałej formie niż dysk czy karta pamięci w smartfonie.

Dodatkowy element zdecydowałam się dodać do zdjęcia tylko na pierwszej, tytułowej stronie (tytułowej, ale bez "tytułu", nie chciałam dodawać do zdjęcia żadnego napisu, choć oczywiście jest taka możliwość). Ograniczyłam się do kolorowej girlandy, która swoim sielankowym wyglądem w sposób kontrastowy przełamuje dwuznaczną treść zdjęcia i jest swego rodzaju żartem.

Kolejne karty prezentują wspomnienia z ostatnich 3 lat, jedne na całej rozkładówce, inne podzielone na kilka zdjęć na stronie.

W przypadku tego konkretnego produktu, minimalna ilość stron to 26, maksymalna - 154. Strony można dodawać na bieżąco, podczas tworzenia projektu, co jest wygodniejsze niż konieczność zadeklarowania na początku określonej ilości stron. Okładka (przednia i tylna) również może być spersonalizowana na różne sposoby - oprócz zdjęcia można dodać grafiki, napisy, a nawet złocone lub srebrzone, wypukłe elementy. Fotografię z przedniej bądź tylnej części okładki można przeciągnąć na grzbiet, choć zadany szablon sugeruje grzbiet w jednolitym kolorze.

Program w prosty sposób pokazuje, czy zdjęcia mają wystarczającą jakość - po kliknięciu w ikonę na górze paska zadań, na każdym z naszych zdjęć w książce wyświetli się buźka - uśmiechnięta i zielona dla dobrej jakości, żółta dla dostatecznej i czerwona dla niewystarczającej. Dzięki temu jednym rzutem oka można ocenić wszystkie zdjęcia z całej książki i ewentualnie zamienić na lepsze. Wygodną opcją jest również to, że zdjęcia dodane do projektu są w folderze zaznaczone na zielono, co zapobiega przypadkowemu dodaniu dwukrotnie tego samego zdjęcia, a także wyraźnie pokazuje, które jeszcze są do wykorzystania.

Dość poważną wadą w programie, która utrudniła mi pracę nad projektem było to, że zdjęcia czasem powiększały się skokowo, co uniemożliwiało precyzyjne wykadrowanie - będzie to sporym minusem dla fotografów, którzy lubią ciasne, dobrze zaplanowane kadry.

Po zakończeniu projektu, można obejrzeć wizualizację i nanieść ewentualne poprawki, odwrócić kolejność stron lub zdjęć. Teraz pozostaje już tylko przejść do realizacji, co można zrobić bardzo prosto - klikając w duży, czerwony przycisk "zamów tutaj".

W dalszych etapach książka jest przesyłana na serwer (w przypadku dużych plików może to trochę potrwać) a zamawiający ma możliwość wybrania opcji wysyłki oraz płatności. W razie pytań dużym plusem jest się infolinia, która działa 7 dni w tygodniu do godziny 22, co ma spore znaczenie dla osób pracujących "w trybie" freelancera, ze względu na często nienormowane godziny pracy.

Przesyłka dotarła na miejsce dobrze zabezpieczona. Pomimo tego, że druk jest na papierze błyszczącym, nie ma śladu odcisków palców, smug czy też rys. Jeśli chodzi o jakość druku i odwzorowanie kolorów, nie mam żadnych zastrzeżeń. Na fotografiach czarno-białych rozpiętość tonalna jest bardzo szeroka, nawet w najciemniejszych miejscach detale nie są "zalane", również w najjaśniejszych widać szczegóły tam, gdzie powinny być widoczne. I co najważniejsze - czerń jest czernią - nie zauważyłam na żadnym ze zdjęć śladów przebarwień w kierunku jakiegoś koloru. Niewątpliwie w trakcie eksploatacji książki, pojawią się odciski palców, widoczne na najciemniejszych partiach zdjęć, ale taki "urok" błyszczącego papieru. Sugeruję zamówienie matowego wykończenia, w przypadku książek, które będą intensywnie oglądane (szczególnie przez dzieci), oraz mające przewagę obrazów czarno-białych oraz ciemnych. Za to dzięki błyszczącej powierzchni, fotografie są naprawdę mocno kontrastowe i z szerokim zakresem tonów w czerni i bieli.



Fotografie kolorowe mają idealnie odwzorowane kolory, niektóre z nich sprawiają wręcz wrażenie bardziej nasyconych i kontrastowych w druku niż na ekranie monitora, co jest zapewne zasługą błyszczącego papieru.



W przypadku zdjęć wykonywanych na mniejszych czułościach nie mam zastrzeżeń ani do ostrości, ani do gęstości rastra. Samą jakość papieru, okładki oraz klejenia oceniam jako bardzo dobrą, papier jest przyjemnie śliski, dość sztywny, ma sporą gramaturę, nie jest podatny na zaginanie się oraz ewentualne naderwania.

Podsumowując - CEWE Fotoksiążka to produkt zarówno dla profesjonalistów (tu sugerowałabym wydruk na papierze matowym) jak i dla amatorów fotografii, chcących zachować najcenniejsze chwile w eleganckiej i trwałej formie. Z pewnością taka fotoksiążka będzie wielokrotnie oglądana, a sposób jej wykonania powoduje, że ogląda się ją z przyjemnością i często do niej wraca - a przecież o to właśnie chodzi.