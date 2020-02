CEWE Fotoobrazy: zdjęcie na drewnie i plakat za szkłem akrylowym - recenzja

Fotoobrazy stanowią ciekawą alternatywę dla klasycznych odbitek oprawianych w ramy. Są efektowną formą prezentacji zdjęć na ścianach i istnieje coraz więcej możliwości ich wykonania. Do niedawna jedyną formą fotoobrazu był wydruk na płótnie naciągniętym na ramę, obecnie rynek oferuje znacznie szersze możliwości, dając klientowi swobodę dopasowania ostatecznego produktu do charakteru fotografii, a także do wnętrza w jakim będzie prezentowany. Firma CEWE oferuje CEWE FOTOOBRAZY (poza wydrukami plakatów) obrazy na płótnie, szkle, akrylu, piance, alu-dibond i na drewnie.

Przedmiotem niniejszej recenzji będą dwa CEWE FOTOOBRAZY - zdjęcie na drewnie oraz plakat za szkłem akrylowym - opcja z drukiem bezpośrednim na płycie (jest jeszcze opcja z wydrukiem na papierze, naklejanym na płytę). Zamówienie produktów jest bardzo proste i można je złożyć w kilka minut na stronie internetowej producenta, jednak można też pobrać darmowy, specjalny program, który oferuje trochę więcej opcji niż ten na stronie. Fotoobraz można ozdobić clipartami wybranymi z bogatej kolekcji, specjalną ramką, bądź tekstem. Ja zdecydowałam się na wersję czystą. Cała praca z zamówieniem polega na wyborze odpowiedniego produktu oraz jego formatu i sposobu mocowania (w przypadku fotoobrazu na szkle akrylowym). Następnie dodajemy zdjęcie i przeciągamy je do przestrzeni roboczej. Teraz jest odpowiedni moment na kadrowanie. Należy pamiętać o tak zwanych spadach, czyli o marginesie, który jest zabezpieczeniem w druku, a nie będzie na ostatecznym produkcie. Mówiąc prościej - kadr będzie trochę ciaśniejszy niż nasze zdjęcie. Dlatego unikajmy zdjęć, które już na wstępie są ciasno kadrowane i posiadają istotne elementy na brzegach kadru, bo zwyczajnie zostaną one ucięte. Tak samo jak w przypadku zamawiania innych produktów, zarówno pobrany program jak i ten on-line, łatwo komunikuje czy wybrane przez nas zdjęcie jest w wystarczającej rozdzielczości - klikając w ikonkę buźki (na pasku ikon na górze ekranu) wyświetla nam w się w przestrzeni roboczej, na zdjęciu buźka - zielona i uśmiechnięta oznacza, że rozdzielczość jest wystarczająca dla danego projektu, żółta, że zdjęcie może wyjść nieco rozpikslowane i nieostre przy wybranym formacie, oraz czerwona i smutna, która alarmuje o niewystarczającej rozdzielczości zdjęcia. Gdy mamy już wybrane, wykadrowane i zaakceptowane pod względem jakości zdjęcia, należy przejść do koszyka i postępować zgodnie z instrukcjami wybierając formę płatności i metody wysyłki zamówienia (istnieje też możliwość odbioru osobistego zamówienia w wielu punktach w całej Polsce). Do CEWE FOTOOBRAZU na drewnie wybrałam zdjęcie o mocno nasyconych barwach, gdyż wydawało mi się, że ze względu na podłoże, kolory w rzeczywistości będą trochę bardziej blade. Zostałam pozytywnie zaskoczona, gdyż zdjęcie jest tak odwzorowane i ma takie nasycenie barw, że jest niemal identyczne z tym na monitorze. Bardzo duży plus dla producenta, ale też przestroga dla mnie, żeby następnym razem nie podkręcać przesadnie barw na potrzeby tego produktu, gdyż nie ma obaw, że kolory "siądą". Jeśli chodzi o wybór zdjęć, to należy brać pod uwagę szczeliny między poszczególnymi deskami. Mi akurat pechowo wypadało tam oko i musiałam trochę przekadrować zdjęcie, żeby oko nie zostało w samym środku przecięte przez szczelinę. Zdjęcie na drewnie Fotoobraz na drewnie jest produktem wyjątkowym i trochę surowym (w przenośni i dosłownie - boki i tył desek nie są pomalowane). Ciekawym środkiem wyrazu jest to, że na jednolitych powierzchniach zdjęcia, widać wyraźnie słoje drewna, co nadaje obrazowi wyjątkowego charakteru. Warto wybrać takie zdjęcie, które będzie mieć taką jednolitą powierzchnię pokazującą rysunek drewna. Wydaje mi się, że lepiej będzie się prezentował stojąc oparty na półce (jako część aranżacji półki z książkami, kwiatami i bibelotami) niż wiszący na ścianie. Sporym plusem na rzecz producenta jest to, że wszystkie deski zostały pozyskane z wyważonych upraw drzew, o czym świadczy nalepka z certyfikatem na odwrocie obrazu. Fotoobraz za szkłem akrylowym będzie z kolei pasował do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Dzięki temu, że obraz jest za grubą taflą błyszczącego plexi, fotografia nabiera głębi i większego kontrastu. Dlatego zdecydowałam się wybrać do tej realizacji zdjęcie nieco bardziej spokojne, o mniejszym nasyceniu barw i kontraście. Okazało się, że był to dobry wybór - plexi faktycznie ładnie "podkręciło" kolory i dodało głębi. Plakat za szkłem akrylowym Są dwa różne systemy mocowania obrazu, oba na 4 metalowe kołki. Jedna metoda zakłada zrobienie 4 dziur w obrazie i kołki są przykręcane przez te dziury - przy wyborze tej opcji należy zastanowić się, czy dziura nie wypadnie nam na istotnym elemencie obrazu - na całe szczęście w wizualizacji wszystko jest widoczne. Druga metoda to kołki zaciskowe, montowane na brzegu plexi. Wybrałam ten system mocowania, bo w przypadku zmiany aranżacji, można obraz łatwo przekształcić w bardziej klasyczną formę, oprawiając go po prostu w ramę. W obu przypadkach 4 kołki wymagają wiercenia 4 dziur w ścianie, co jest dość mocno inwazyjne jak na obraz, który sam w sobie jest bardzo lekki (a mowa tu o dość sporym formacie 40x60). Sprawia to też pewne problemy podczas np. malowania. Zdjęcie zwykłego obrazu wiszącego na haczyku jest dość proste, tu należy najpierw odkręcić kluczem imbusowym wszystkie 4 zaczepy, zdjąć obraz, a następnie wykręcić kołki ze ścian. Samo mocowanie nie jest szczególnie skomplikowane. Wracając do tematu montażu kołków, podczas wkręcania można zarysować kluczem imbusowym obszar zadrukowany. Należy bardzo ostrożnie manipulować kluczem blisko powierzchni zadrukowanej, bo jest ona bardzo delikatna. Zarówno fotoobraz na szkle akrylowym jak i na drewnie są ciekawą alternatywą dla klasycznych odbitek wielkoformatowych oraz dotychczas popularnych obrazów na płótnie. Dzięki całkiem różnemu charakterowi, będzie można je dopasować do różnych wnętrz, co daje nam, klientom dodatkowy wybór oraz jeszcze lepszą możliwość doskonałego wpasowania naszych fotografii w otoczenie, a także doboru odpowiedniej formy prezentacji dla nastroju zdjęcia.

Autor: Kasia Fiszer