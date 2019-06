CEWE Photo Award 2019 – największy konkurs fotograficzny na świecie dobiegł końca

Na początku czerwca minął termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu fotograficznego CEWE Photo Award 2019. W tym roku uczestnicy przesłali łącznie 448 152 zdjęć, w tym ponad 43 000 zdjęć napłynęło z Polski

Tegoroczna edycja konkursu CEWE Photo Award 2019 ‘Our world is beautiful’ właśnie dobiegła końca. Uczestnicy od 17 maja 2018 do 2 czerwca 2019 mogli zgłaszać zdjęcia w 10 różnych kategoriach: zwierzęta, ludzie, krajobrazy, humor, natura, podróże i kultura, jedzenie, sport, architektura i infrastruktura, hobby i czas wolny. Łącznie do konkursu wpłynęło prawie pół miliona zgłoszeń nawiązujących do hasła przewodniego ‘Our world is beautiful’.

Jury, któremu przewodzi znany fotograf Yann Arthus-Bertrand, jest obecnie w trakcie wyboru najlepszych fotografii. Finalistów konkursu poznamy 26 września na uroczystej ceremonii wręczenia nagród w Wiedniu. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody o łącznej wartości ponad 250 000 euro.

CEWE Photo Award wywodzi się z pierwszego międzynarodowego konkursu fotograficznego CEWE, zatytułowanego "Europe is beautiful 2010". W kolejnych latach rywalizacja zyskiwała coraz większą popularność i przyciągała coraz większą liczbę fanów fotografii z całego świata. Wszystkie nadesłane zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej CEWE Photo Award: contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward.

W CEWE Photo Award wygrywają nie tylko entuzjaści fotografii. Za każde zgłoszone zdjęcie, firma CEWE przekazuje 10 eurocentów na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce pomagającej opuszczonym i osieroconym dzieciom na całym świecie. W tej chwili zebrana kwota wynosi 44 815,20 euro, a liczenie nadal trwa.