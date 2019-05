CEWE Photo Award 2019 - na zgłoszenie zdjęcia pozostało nieco ponad tydzień

CEWE Photo Award 2019 to największy na świecie otwarty konkurs fotograficzny. W 2018 roku nadesłano na niego 183 000 zdjęć, które zostały wykonane przez 22 000 fotografów pochodzących z 94 krajów. Udział w konkursie stanowi nie tylko szansę na ogromne wyróżnienie, zdobycie cennych nagród (ich łączna wartość wynosi 250 000 euro), ale także daje możliwość zrobienia czegoś dobrego. Każde nadesłane zdjęcie wspiera fundację SOS Wioski Dziecięce. Jeżeli chcesz zgłosić swoje fotografie, to lepiej się pospiesz - na zgłoszenia pozostał już tylko nieco ponad tydzień.



Tegorocznej edycji przyświeca hasło "Our world is beautiful". Zdjęcia, które wyrażają tę myśl, mogą być zgłaszane w ramach dziesięciu zróżnicowanych kategorii. Należą do nich:

zwierzęta,

ludzie,

krajobrazy,

humor,

natura,

podróże i kultura,

jedzenie,

sport,

architektura i infrastruktura,

hobby i czas wolny.

Udział w konkursie może wziąć każdy fotograf. Nie ma przy tym konieczności uiszczania żadnej opłaty. Każdy z uczestników może zaprezentować szeroki wycinek swojej twórczości - można zgłosić maksymalnie do stu fotografii. Trzeba jednak się pospieszyć, gdyż termin zgłaszania prac upływa 2 czerwca. Udział w konkursie CEWE Photo Award 2019 można wziąć za pośrednictwem strony contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward

Na laureatów czekają cenne i ciekawe nagrody. Ich łączna wartość wynosi aż 250 000 euro. Na zwycięzcę całego konkursu czekają wycieczka o wartości 15 000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7 500 euro oraz CEWE Fotoprodukty o łącznej wartości 2 500 euro. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od drugiego do dziesiątego otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5 000 euro oraz CEWE Fotoprodukty o wartości 2 500 euro.

Osoby, które zajmą kolejne miejsca do trzydziestego włącznie zostaną nagrodzone sprzętem fotograficznym o wartości 2 500 euro i CEWE Fotoproduktami o wartości 1 000 euro. Pozostali uczestnicy do tysięcznego miejsca otrzymają bony na CEWE Fotoprodukty o wartości 100 euro. Ponadto co miesiąc trzech autorów najlepszych zdjęć zdobywa bony na CEWE Fotoprodukty o wartości 100 euro.

W konkursie warto wziąć jednak udział nie tylko ze względu na możliwość zdobycia uznania i wygrania atrakcyjnych nagród. To także możliwość zrobienia czegoś dobrego dla najmłodszych. Każda fotografia zgłoszona do konkursu CEWE Photo Award 2019 to 0,10 euro przekazane przez CEWE na rzecz fundacji SOS Wioski Dziecięce, która pomaga dzieciom z całego świata. Nadsyłając swoje prace dajesz więc szansę nie tylko sobie, ale również potrzebującym.

Galeria wybranych zdjęć dotychczas nadesłanych na konkurs CEWE Photo Award 2019

