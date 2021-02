Zniszczone fotograficzne archiwum wenezuelskiego odkrywcy

Charles Brewer-Carias jest słynnym wenezuelskim odkrywcą i przyrodnikiem, który w zeszłym tygodniu stracił niemal cały dorobek życia w pożarze. Ogień strawił jego dom i pracownię. Straty objęły fotograficzne archiwum obejmujące jego ponad 200 ekspedycji zrealizowanych na przestrzeni 70 lat.



Charles Brewer-Carias jest z wykształcenia dentystą, jednakże zasłynął swoimi wyprawami do odległych części regionu Guayana we wschodniej Wenezueli. Przez lata zyskał reputację Indiany Jones z Wenezueli. Dokonał licznych odkryć, a jego imieniem nazwano największą na świecie znaną jaskinię kwarcytową (Cueva Charles Brewer), a także 27 gatunków roślin i zwierząt. Jako zapalony fotograf podczas swoich podróży wykonał setki tysięcy zdjęć i opublikował 12 książek fotograficznych. W Wenezueli zdobył reputację czołowego fotografa krajobrazowego, przyrodniczego i kultury.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem