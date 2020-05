Chasing M2 - podwodny dron dla profesjonalistów

Po podboju nieba technologia kieruje się w drugą stronę i zabiera nas pod powierzchnię wody z nowym podwodnym dronem M2 firmy Chasing. Chasing to pionier rozwiązań w zakresie rozwoju technologii podwodnych dronów. Po sukcesie małego drona Gladius Mini naszedł czas na opracowanie profesjonalnego podwodnego drona (Remotely operated vehicle, ROV) — nowego M2.

M2 firmy Chasing to lekki podwodny dron, sterowany zdalnie (ROV) skonstruowany dla profesjonalistów wymagających określonych zastosowań w branży. Konstrukcja sprawia, że jest idealny do oględzin kadłubów, doków, podwodnych konstrukcji oraz do poszukiwań i akcji ratunkowych.

Nowe cechy M2 to większe i mocniejsze silniki, rozbudowana kamera, poprawiona jakość obrazu oraz możliwość dodania miernika laserowego, chwytaka lub innych akcesoriów o masie do 1,5 kg, które pomogą w Twojej pracy.

Podwodny dron Chasing M2

Poza swoją niewielką masą 4,5 kg, M2 posiada 8 pędników wektorowych, które pozwalają na ruch OMNI w każdym kierunku. Może poruszać się z prędkością do 3 węzłów, zanurzać się do 100 m i pracować w promieniu 200 m.

Pędniki wyposażone są w technologię anti-stuck, aby zminimalizować ryzyko usterki silnika podczas jego blokady przez piasek. Umożliwiają bezpieczną i niezawodną pracę operatora we wszystkich skomplikowanych warunkach środowiska pod wodą.

Kamera M2 oferuje jakość 4K, przysłonę f/1.8 i wyposażenie w matrycę Sony CMOS 1/2.3 oraz elektroniczną stabilizację obrazu, które znacznie poprawiają operowanie kamery w słabym oświetleniu i szerokim zakresie dynamicznym. Dron jest wyposażony w dwie lampy LED 2000 lumenów.

Kolejną interesującą cechą jest nowy, wymienny akumulator. Do M2 dołączony jest akumulator 99 Wh, który zapewnia pracę od 2 do 4 godz. Jeśli potrzebujesz pracować dłużej, dostępny jest również akumulator 200 Wh (nie dołączony do zestawu), który znacznie wydłuża czas pracy.

Cechą, na którą profesjonaliści czekali tak długo jest możliwość dodania zewnętrznych akcesoriów w celu wzbogacenia funkcjonalności drona. M2 jest teraz kompatybilny z zaawansowanymi dodatkami jak chwytak, kamera GoPro, zewnętrzne lampy LED a także miernik laserowy i inne. Maksymalna masa dodatków może wynosić do 1,5 kg i spełnia wiele wymogów branży.

Rozpoczęcie sprzedaży M2 firmy Chasing zaplanowano na lipiec 2020 r.

Specyfikacja podwodnego drona

Skonstruowany dla profesjonalistów. Idealny do wymagających prac jak oględziny statków lub doków, podwodnych konstrukcji oraz do poszukiwań i akcji ratunkowych.

8 pędników

Wymienny akumulator

Wideo 4K

Maks. głębokość 100 m, promień zasięgu 200 m

Kompatybilny z zewnętrznymi dodatkami jak chwytak, kamera GoPro, lampy i miernik laserowy.