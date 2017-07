Chińskie modelki pokazują, czym jest szybkie pozowanie!

Fotografowanie z modelką większości fotografów nie kojarzy się z szybką pracą. Wręcz przeciwnie – każdy wie, że pośpiech bywa w takich sytuacjach zgubny. Co jednak, gdy materiał zdjęciowy realizowany jest na potrzeby katalogu dla potrzeby dużego sklepu lub domu mody? W takiej sytuacji szybkość staje się kluczem, do dobrego wykonania zlecenia. Wiedzą o tym z pewnością chińskie modelki. Najlepsze z nich są w stanie przybrać ponad 100 różnych póz w ciągu minuty! Nie wierzycie? Zatem przekonajcie się sami.

Oglądając duży katalog modowy sklepu internetowego lub sieci handlowej bez problemu można zauważyć, że pojawiające się tam modelki prezentujące ogromne liczby kreacji, dodatków i rozmaitych elementów garderoby przybierają często na różnych zdjęciach dokładnie tę samą pozę. To składnia każdego, kto ma choć niewielki kontakt z fotografią nad zadaniem kilku pytań: Jak to jest robione? Ile trwało przygotowywanie materiału? Czy to na pewno są zdjęcia, czy montaże? I choć prawdą jest, że zdarzają się już przypadki wykorzystywania komputerowo generowanych modelek i ich kreacji w katalogach, to jednak w niektórych przypadkach prawda jest znacznie bardziej szokująca.