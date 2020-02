Niesamowite chmury, wyglądające jak ogromne bańki mydlane

Rosyjska fotografka Svetlana Kazina uwielbia uwieczniać na zdjęciach piękno natury - Do tego stopnia, że ponad dwadzieścia lat temu rzuciła pracę w mieście i przeniosła się wraz z rodziną do chaty w górskiej wiosce niedaleko granicy z Kazachstanem. Decyzja ta pozwoliła jej szlifować swoje fotograficzne rzemiosło i spędzać czas w otoczeniu inspirujących krajobrazów. Jednym z najbardziej inspirujących ją miejsc jest najwyższy szczyt Syberii - Biełucha. Niedawno udało jej się uchwycić wspaniałe zdjęcia opalizujących chmur unoszących się nad górą.



Biełucha, najwyższy szczyt gór Ałtaj, której wysokość wynosi 4500 m n.p.m. uważana jest przez lokalnych mieszkańców za świętą górę. Dotarcie na nią nie należy do łatwych, a fotografka zdradziła, że jej dotarcie do niej zajęło jeden dzień jazdy samochodem i dwa dni pieszej wędrówki. Tak trudna podróż sprawiła, że w eskapadzie towarzyszyli artystce jedynie naukowcy i meteorolodzy prowadzący badania.

