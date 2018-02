Chris Niedenthal jest gościem Tychy Press Photo 2018. Zdjęcia jednego z najbardziej znanych polskich fotoreporterów zobaczymy w sobotę, 10 marca, na slide show w podziemiach Pasażu Kultury Andromeda i na wystawie „Sportografia”, która zostanie otwarta w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”.

Chris Niedenthal urodził się w polskiej rodzinie w Londynie. Studiował fotografię w London College of Printing. W 1973 roku przyjechał do Polski na kilka miesięcy i pozostał do dziś. Na początku lat 80. współpracował z amerykańskim tygodnikiem "Newsweek", a od 1985 roku fotografował dla "Time Magazine". Robił reportaże w całej wschodniej i centralnej Europie, Związku Radzieckim i na Bałkanach. Przez kilka lat współpracował też z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel".