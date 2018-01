Chris Shoonover – fotograf mody, który nie rozstaje się ze swoim iPhonem

Chris Shoonover to amerykański fotograf mody i portretowy pochodzący z New Jersey i pracujący w Nowym Jorku. Łączy i miesza w swojej twórczości napięcie i dynamizm z harmonią oraz spokojem. Na jego zdjęciach widać bardzo silne inspiracje czerpane z estetyki lat 60. i 80. XX wieku. O samym sobie mówi, że może być niedojrzały jako człowiek, ale nie zmienia to faktu, że bardzo poważnie podchodzi do swojej pracy.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Chris współpracował z wieloma znanymi markami (m.in. New Balance, Adidas, Sprite czy GAP) i publikował swoje zdjęcia w popularnych magazynach oraz portalach (m.in. NYLON, Refinery 29 czy W magazine). Serwisowi It's Nice That zdradził, że bardzo lubi wolny czas, chociaż uwielbia również ciężko pracować. Z tego powodu realizuje zlecenia na własnych zasadach. Fotograf ten umie łączyć minione okresy ze współczesnością. Przegląda zarówno wiele starszych magazynów i publikacji, jak i spędza dużo czasu na przewijaniu Tumblra.