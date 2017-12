Christmas in Yemen - billboardy polskiego artysty zwracają uwagę na kryzys humanitarny, o którym się nie mówi

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, odpoczynku i spotkań w rodzinnym gronie. Nie zawsze jednak i nie wszędzie tak jest, a sytuacja w wielu krajach świata jest jak najbardziej odległa od sielankowej. Dotyczy to w szczególności tragedii humanitarnych przemilczanych przez media Zachodu, takich jak choćby pokłosie konfliktu w Jemenie, który bardzo obrazowo pokazuje projekt artystyczny Igora Dobrowolskiego składający się ze wstrząsających zdjęć reportażowych zmontowanych z sielskimi obrazkami świątecznymi. Polski artysta działa w ten sposób zgodnie ze swoją dewizą, pokazując, jak często nasze własne „straszne” są niczym na tle prawdziwych ludzkich tragedii.

Berliński projekt artystyczny Igora Dobrowolskiego jest pomysłowy i wstrząsający w wymowie. Billboardy składające się z fotografii wykonanych w wyniszczonym trwającą już dwa lata wojną domową Jemenie oraz epidemią cholery, która wybuchła tam na jesieni 2016 roku zestawione zostały z kolorowymi obrazkami kojarzącymi się nam z Gwiazdką: choinką, prezentami i jedzeniem. Montażu dokonano w taki sposób, aby kadry wzajemnie się uzupełniały, choć elementy "sielankowe" oddzielono od rzeczywistości ramką stylizowaną na okienko systemu operacyjnego MacOS – co tylko zwiększa kontrast i nie pozostawia wątpliwości, co jest tutaj rzeczywistością, a co pobożnym życzeniem. Wszystko uzupełnia hasło "Christmas in Yemen" oraz od czasu do czasu suche dane organizacji takie jak Amnesty International dotyczące faktów konfliktu.