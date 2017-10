Ciemna strona Saturna - widok, który ludzie mogą oglądać jedynie dzięki sondzie

Chociaż sonda Cassini zakończyła swoją misję 15 września 2017 roku, gdy spłonęła w atmosferze Saturna, to jeszcze przez długi czas będą opracowywane i prezentowane dane, które udało jej się zebrać. Do wyjątkowych fotografii należy zdjęcie przedstawiające ciemną, nocną stronę gazowego olbrzyma. O niezwykłości takich obrazów przesądza fakt, że Saturn znajduje się na dalszej orbicie niż Ziemia, w związku z czym z powierzchni błękitnej planety możliwe jest obserwowanie jedynie jego oświetlonej, dziennej strony. Jak podaje NASA, zdjęcie zostało wykonane 7 czerwca 2017 roku, w odległości około 1,21 milionów kilometrów (1 piksel na obrazie wyznacza długość 72 kilometrów), gdy sonda znajdowała się pod kątem 7° od płaszczyzny pierścieni Saturna.



Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem