Co to jest lighting ratio i jakie ma znaczenie w fotografii studyjnej?

Fotografa studyjnego marzącego o naprawdę dobrym panowaniu nad światłem czeka mnóstwo pracy nad teoretycznym i praktycznym poznawaniem zagadnień, które nawet profesjonalistę pracującego wyłącznie przy świetle zastanym obchodzą raczej rzadko. Powód jest prosty: jeżeli w studiu ma się pełną kontrolę nad wszelkimi składowymi fotografii, to należy z tego korzystać i opanować arkana do perfekcji – tak jak nad szlifowaniem warsztatu przez dziesiątki i setki lat pracowali artyści innych sztuk. Jedną z takich ważnych kwestii w fotografii studyjnej jest współczynnik lighting ratio, zwany w polskiej terminologii współczynnikiem kontrastu oświetlenia.

Słuchając niekiedy wymiany uwag dwóch doświadczonych fotografów studyjnych, można odnieść wrażenie, że słucha się rozmowy inżynierów na temat jakiegoś skomplikowanego technicznego procesu. Padają nie do końca zrozumiałe terminy okraszone dużą porcją parametrów liczbowych, które nawet dla ich doświadczonych kolegów specjalizujących się w fotografii plenerowej wydają się niejasne. A jednak to właśnie, między innymi, tego typu "ukonkretyzowanie" technik studyjnych nie tylko zapewnia możliwość lepszego (aż do perfekcji) kontrolowania światła i rozumienia jego charakteru, lecz także pozwala opisać wykorzystane w danej sesji zdjęciowej rozwiązania językiem uniwersalnym, rozumianym przez wszystkich, którzy się nim posługują.