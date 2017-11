Co to jest minimalny czas synchronizacji migawki z błyskiem i jak obejść to ograniczenie?

Fotografowie wkraczający po raz pierwszy w świat światła błyskowego mają przed sobą trudne zadanie przyswojenia sobie podstawowych praw rządzących tą nową dla nich rzeczywistością. Niektóre z tych reguł mogą się wydawać dziwne i niezrozumiałe, a narzucane przez nie ograniczenia – trudne do przełamania. Jednym z najważniejszych punktów na tej liście jest bez wątpienia kwestia minimalnego czasu ekspozycji, przy jakim da się bez problemu fotografować z użyciem światła błyskowego. A tymczasem jest to problem bardzo łatwy do zrozumienia i rozwiązania, jeśli tylko zna się jego techniczne podstawy. Ten tekst powstał po to, aby je Wam przystępnie wyjaśnić.

Nowoczesny sprzęt fotograficzny – i dotyczy to zarówno lamp błyskowych, jak i urządzeń, z którymi współpracują – jest bardzo skomplikowany i oferuje mocno wyśrubowane parametry. Parametry te często są uzyskiwane przez stosowanie specjalistycznych technologii i uciekanie się do pewnych sztuczek konstrukcyjnych, co z kolei utrudnia współpracę niektórych rozwiązań stosowanych w sprzęcie fotograficznym z innymi technologiami. To z kolei wymusza na konstruktorach uciekanie się do kolejnych sztuczek, z którymi również łączą się jakieś niedogodności... I tak właśnie powstaje technologiczne błędne koło. A ofiarami tego błędnego koła jesteśmy my: prości użytkownicy, którzy po prostu chcą korzystać z nabytego (za ciężkie pieniądze) sprzętu i oczekują, że będzie on działał tak samo dobrze w każdej sytuacji. Zetknięcie z takimi nieprzewidzianymi trudnościami bywa dla nas niczym kubeł zimnej wody.