Co to są złote godziny i dlaczego ich światło jest atrakcyjne dla fotografa?

W żadnym podręczniku fotografii, w którym pojawia się temat wykonywania zdjęć w plenerze nie może zabraknąć tematu złotych godzin, nazywanych też niekiedy magicznymi. Czym jest ta pora dnia, dlaczego jest ona dla fotografującego atrakcyjna i jak najlepiej wykorzystać oferowane przez nią możliwości – to wszystko będzie tematem najnowszego poradnika z cyklu „Pytania i odpowiedzi”. Zapraszamy.

Zagadnienie złotych godzin powinno być bliskie sercu każdego, kto lubi wykonywać zdjęcia w plenerze – czy to krajobrazowe, portretowe, czy jakiekolwiek inne. Niestety, i jest to dosyć niepokojące, w praktyce całkiem sporo fotoamatorów (nawet dość mocno inwestujących w swoje hobby) nie bardzo wie, o co w tym wszystkim chodzi. Zaś jeszcze dziwniejsze jest postępowanie tych, którzy mając pewną orientację w temacie nie wykorzystują swojej wiedzy w celu poprawy poziomu technicznego i estetycznego swoich zdjęć. Zazwyczaj tłumaczą oni to w najróżniejszy sposób (choć prawie zawsze rzeczywistą przyczyną jest zwyczajne lenistwo), czasem dodając jako argument, że identyczne rezultaty można osiągnąć też o innych porach dnia, za pomocą odpowiednich akcesoriów, technik fotograficznych i obróbki cyfrowej gotowych zdjęć. Niestety bardzo się w tym momencie mylą.