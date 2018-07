Co w głowie, to na zdjęciu - sprawdź najbliższe terminy kursów fotograficznych

W najbliższą środę (25.07) zaczynamy nową edycję e-kursu: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony. Do dnia rozpoczęcia e-kursu dostępny jest w zestawie z monopodem serii Compact - najlżejszym monopodem w ofercie włoskiej firmy Manfrotto.

Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa.

- 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek specjalny

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 159,00 zł

Sprawdź promocję!

Dwa skuteczne kursy fotograficzne z Manfrotto Monopod Compact w pakiecie

1.08.2018 r. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących

Jak fotografować, żeby Twoje zdjęcia wyróżniały się w galeriach internetowych i mediach społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-kursie SwiatObrazu.pl, który ma za zadanie przybliżyć techniki – zarówno fotograficzne, jak i związane z cyfrowymi manipulacjami obrazem – umożliwiające znaczne podniesienie poziomu estetycznego i technicznego Waszych zdjęć.

- 10 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek specjalny

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 99.00 zł

3.08.2018 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji.

- 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł

6.08.2018 r. Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.

- 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

- dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89,00 zł

7.08.2018 r. Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię. Dowiedz się, jak uchwycić piękno natury i jak zbliżyć się do fascynującego świata owadów i kwiatów. Naucz się, jak wykonywać niebanalne fotografie zwierząt w ogrodach zoologicznych i przygotuj się do bezkrwawych łowów w parkach krajobrazowych.

- 4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

- dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

- dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89,00 zł

8.08.2018 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo

E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem.

- 24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

- dodatek: Montaż filmowy

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 129.00 zł

9.08.2018 r. Światło w fotografii

Światło to najważniejszy element w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie.

- 4 lekcje w postaci e-booków w formacie pdf

- dodatek: Światło w portrecie

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł