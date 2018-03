Co warto zobaczyć na XXI Targach Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych

Jak co roku, na wiosnę fotografowie i filmowcy zjeżdżają się do Łodzi, aby wziąć udział w targach FILM VIDEO FOTO. Tegoroczna, XXI już edycja tej imprezy odbędzie się za 2 tygodnie, w dniach 12-14 kwietnia. Nic więc dziwnego, że pierwsi wystawcy postanawiają uchylić rąbka tajemnicy, informując, co ciekawego będzie można u nich zobaczyć. Jedną z pierwszych firm jest Alstor, oficjalny dystrybutor takich marek, jak EIZO i Wacom. Trzeba przyznać, że zapowiedziane przez nią atrakcje prezentują się naprawdę dobrze.

Co roku stoisko Alstora jest jednym z większych, ciekawszych i oferujących szczególnie wiele atrakcji. Od kilku lat firma ta nie ogranicza się też do swojej obecności wyłącznie tam, ale organizuje lub współuczestniczy w organizacji szeregu wydarzeń towarzyszących, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie.

Co nowego na stoisku EIZO

Na stoisku EIZO, jak co roku będzie można zobaczyć pełną linię monitorów graficznych wyposażonych w zintegrowane systemy kalibracji sprzętowej. Jest to sprzęt przeznaczony do zaawansowanej obróbki fotografii i postprodukcji video. Ciekawostką będzie pierwszy model HDR tego producenta: ColorEdge CG3145 Prominence. Jest to monitor wyposażony w matrycę ciekłokrystaliczną (LED), który dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań opracowanych przez EIZO może wyświetlić bezwzględną czerń – co do tej pory było możliwe tylko w monitorach OLED. Odwiedzający targi będą się mogli przekonać, co potrafi ten sprzęt i czy zapewnienia producenta mają pokrycie w rzeczywistości.



EIZO ColorEdge CG3145 Prominence (Fot. EIZO)

Model Prominence opracowano z myślą o zaawansowanej korekcji kolorystycznych materiałów wideo. Oferuje on szereg funkcji ułatwiających pracę kolorystom, np. Luminance Warning (PQ Clipping) pokazującą obszary ekranu, które mają poziom jasności wyższy od aktualnie ustawionej. W trybie Gamut Warning monitor wykrywa obszary obrazu w standardzie Rec. 2020 (obowiązujący dla telewizji UHD), które wykraczają poza standard Rec. 709 (obowiązujący dla telewizji HD) i oznacza je odcieniami szarości. Z kolei tryb Rec. 709 Clipping pozwala oglądać obrazy Rec. 2020 w przestrzeni kolorów Rec. 709 i pokazuje, jak będą się wyświetlały w telewizji HDTV.

Jest to też pierwszy monitor referencyjny HDR, w którym wyeliminowano ograniczenia występujące w innych technologiach HDR. Obsługuje on zarówno krzywą gamma HLG (Hybrid Log-Gamma), jak i krzywą gamma PQ (Perceptual Quantizer), dzięki czemu potrafi wyświetlać obrazy w sposób zbliżony do percepcji ludzkiego oka. Użytkownik może przełączyć się do trybów pracy, odpowiadających różnym standardom obowiązującym w branży filmowej i telewizyjnej: REC2020, REC709, DCI, PQ_REC2100, PQ_REC709, PQ_DCI, HLG_REC2100 oraz Calibration.

Oferta Wacom

Z uwagi, iż Alstor, będący dystrybutorem marki EIZO w Polsce, od marca zajął się także sprzedażą tabletów piórkowych Wacom, na stoisku nie zabraknie produktów z tej linii. Zaprezentowane zostaną między innymi zestawy do edycji dla profesjonalnych fotografów, w skład których wchodzą: monitor graficzny, tablet piórkowy i oprogramowanie do edycji fotografii stanowiące idealne i komplementarne rozwiązania do efektywnej i przewidywalnej edycji zdjęć. Kupując zestaw, użytkownik otrzymuje gotowe rozwiązanie, gwarantujące, że jego elementy będą ze sobą współpracować bez przeszkód. Całość proponowana będzie w atrakcyjnej targowej cenie niższej od cen poszczególnych produktów kupowanych oddzielnie.



Zestaw EIZO ColorEdge CG2420 + Wacom Intuos Pro M. (Fot. Alstor)

W skład podstawowego zestawu wchodzi monitor EIZO ColorEdge CG2420, oprogramowanie Phase One Capture One 11 oraz tablet Wacom Intuos Pro M. Model CG2420 to doskonały, 24-calowy monitor do zastosowań profesjonalnych z matrycą IPS. W kompaktowej obudowie zintegrowany został kalibrator pozwalający dokonać precyzyjnych pomiarów wyświetlanych kolorów. Po wstępnej kalibracji monitor praktycznie nie wymaga nadzoru, ponieważ jego czujnik wykonuje kalibrację zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Jest to zatem świetne rozwiązanie dla osób, które nie dysponują zaawansowaną wiedzą techniczną lub też nie chcą tracić czasu na wykonywanie czynności nie związanych bezpośrednio z ich pracą. Wchodzący w skład zestawu tablet Intuos Pro zapewnia szereg funkcji ułatwiających i przyspieszających prace edycyjne. Tablet graficzny powinien stanowić podstawowe narzędzie fotografa – tym bardziej, że realnie rzecz biorąc prace nad postprodukcją najczęściej zajmują więcej czasu niż samo fotografowanie. Korzystanie z piórka jest bardziej intuicyjne i ergonomiczne niż w przypadku myszki, tak więc użytkownik nie odczuwa tak uciążliwości nawet po wielogodzinnej pracy.

W skład zestawu zaawansowanego wchodzi monitor EIZO ColorEdge CG277 oprogramowanie CaptureOne oraz urządzenie Wacom Mobile Studio. Mobile Studio to w zasadzie dużej mocy komputer ze zintegrowanym tabletem graficznym, który jest w stanie sprostać wymaganiom najbardziej zaawansowanych aplikacji graficznych. Proponowany zestaw stanowi całość, która w warunkach studyjnych stanowi kompletne rozwiązanie do edycji dla bardzo wymagających użytkowników: wysokiej jakości monitor, doskonały tablet graficzny, wydajny engine i niezawodne oprogramowanie. Dodatkowo w warunkach plenerowych tablet może być wykorzystywany jako komputer przenośny. Ekran jest w stanie wyświetlić obraz o rozdzielczości 4K, co daje dużą szczegółowość obrazu, a naturalne kolory zapewnia szerokogamutowa (odzwierciedla 94% kolorów z przestrzeni Adobe RGB) matryca. Całości dopełnia nowe piórko Wacom Pro Pen 2.



Zestaw EIZO ColorEdge CG277 + Wacom Mobile Studio. (Fot. Alstor)

Dodawane do obu zestawów oprogramowanie Capture One 11 stanowi świetną alternatywę dla programów takich jak Adobe Lightroom czy Apple Aperture oferując podobne funkcjonalności: katalogowanie, edycję i obróbkę plików RAW. Współpracuje z najpopularniejszymi markami aparatów, takimi jak Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax i innymi. Narzędzia z szeregiem przydatnych funkcji, takich jak zmiana odcienia skóry, konwersja kolorów, korekta detali i inne są efektywne i intuicyjne. W odróżnieniu od konkurencji, oprogramowanie nie jest sprzedawane w modelu chmurowym, którego nie akceptuje wielu fotografów preferujących tradycyjne sposoby dystrybucji software’u. Gdy rozwijana jest nowa wersja, użytkownik może zakupić aktualizację lub pozostać przy dotychczasowej wersji oprogramowania.

Spotkania, prelekcje i inne atrakcje

Wzorem lat ubiegłych na stoisku EIZO wybudowana zostanie scena, na której przez cały czas trwania targów odbywać się będą wystąpienia specjalistów z dziedziny fotografii i edycji związanych m.in. z markami EIZO, Epson, Olympus i Wacom. Wśród zaproszonych gości będą: Jacek Bonecki, Marcin Dobas, Jakub Kaźmierczyk, Arcadius Mauritz, Michał Mrozek i inni.

EIZO tradycyjnie zaprasza też na prezentacje z cyklu "Kolory pod kontrolą", organizowane w tym roku wraz z firmami Epson, Wacom i Fotograficznym Programem bez Nazwy. Zaprezentowany zostanie podstawowy workflow fotograficzny na przykładzie fotografii portretowej.