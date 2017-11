Co zrobić z zalegającymi w garażu kartonami? Fotograf stworzył z nich alternatywną rzeczywistość

Gdy kreatywność potrzebuje ujścia, fotografowie potrafią wymyślić naprawdę zaskakujące rzeczy. Nie inaczej było w przypadku twórczości Juhamattiego Vahdersalo, który poszukując nowego pomysłu, wykorzystał zalegające w garażu kartony, aby stworzyć niezwykłe sceny.

Po przeprowadzce do nowego domu fotograf chciał zrobić nowe zdjęcia. Jako że nie miał nic konkretnego do sfotografowania, postanowił sam przygotować motywy. Wyciął kartonowy samolot, statek i budynek, a następnie skleił je na gorąco. Oświetlił obiekty i użył akcesoriów, takich jak piasek, woda, mąka i wytwornica dymu, aby stworzyć krajobrazy. Całość połączył w Photoshopie.

