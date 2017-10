Colorspike – kolejny barwny, świetlisty pomysł rodem z Kickstartera

Jeżeli jako fotograf lub filmowiec fascynujesz się zagadnieniem oświetlenia efektowego, lub też marzysz o uzyskaniu w realizowanym materiale fantastycznych efektów świetlnych, to powinieneś koniecznie zapoznać się z tym materiałem. Twórcom „świecącej pałeczki” sprzed czterech lat, znanej pod nazwą Pixelstick udało się po raz kolejny wymyślić coś, co odniosło sukces w najpopularniejszej platformie crowsurfingowej, jeszcze zanim się dobrze na niej zadomowiło. I bardzo słusznie, ponieważ Colorspike zapowiada się na urządzenie naprawdę przydatne i uniwersalne.

Pamiętacie jeszcze Pixelstick? Był to jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy w ogóle) projektów wielobarwnej lampy LED w kształcie patyka, który generując różnokolorowe kombinacje świetlne umożliwiał uzyskiwanie kapitalnych efektów na zdjęciach pojedynczych i filmach timelapse tworzonych z użyciem długich czasów ekspozycji. Okazał się ogromnym sukcesem (zebrał pod koniec 2013 roku prawie 630 tysięcy dolarów przy wymaganych 110 tysiącach), został zrealizowany, a urządzenie jest do dzisiaj komercyjnie dostępne. No i oczywiście doczekał się wielu mniej lub bardziej udanych naśladowców i modyfikatorów pierwotnej idei. Teraz jednak twórcy tego urządzenia wyszli do nas z kolejnym projektem o nazwie Colorspike – równie interesującym i także realizowanym crowfundingowo.