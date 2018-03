COOPH Field Jackets – nowe kolory kurtek dla fotografów na wiosnę

Cooperative of Photography przekonuje, że jeśli jest coś, czego fotograf naprawdę potrzebuje, to jest to funkcjonalna kurtka, która jest równie stylowa co praktyczna. Tutaj wkraczają kurtki COOPH Field Jackets – i dwa nowe kolory "Taupe" i "Olive". Kurtki wykonane są ze szwajcarskiej bawełny, szyte w Polsce i jak zapewnia producent, są w 100% wodoodporne.

"Kurtka posiada wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni przeznaczonych dla sprzętu fotograficznego. Jednak nie przypomina klasycznej kamizelki fotograficznej" – mówi Ulrich Grill, założyciel COOPH i zawodowy fotograf.