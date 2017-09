CorelDRAW Graphics Suite 2017 - oprogramowanie do projektowania graficznego teraz ze zniżką

Zarówno nowi, jak i wieloletni użytkownicy pakietu CorelDRAW mogą teraz zaoszczędzić dzięki promocji ze zniżką na pakiet CorelDRAW® Graphics Suite. Wystarczy kupić najnowszą wersję pakietu — CorelDRAW Graphics Suite 2017 — u wybranego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Corel, aby uzyskać zniżkę w wysokości 420 zł w przypadku pełnej wersji. Istniejący użytkownicy mogą zaoszczędzić 200 zł przy zakupie uaktualnienia.

Nowy pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 oprócz masy ciekawych funkcji i doskonałej ceny oferuje wspaniałe kreatywne narzędzie LiveSketch, obsługę najnowszego sprzętu oraz ulepszony tok pracy pozwalający na jeszcze efektywniejsze projektowanie. Ponadto, po raz pierwszy, zapewniamy zniżkę klientom nabywającym uaktualnienie oraz nowym użytkownikom, sprawiając, że jest to idealny moment dla każdego, aby poznać możliwości graficzne pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017" — powiedział Jo Levens, dyrektor ds. marketingu firmy Corel.

