Zobacz spektakularne zaćmienia Słońca widziane z powierzchni Marsa

Zdjęcia zaćmienia Słońca zawsze budzą podziw. Na Ziemi to zjawisko astronomiczne zmienia dzień w noc i pozwala przyjrzeć się koronie słonecznej. Jednakże nie tylko Błękitna planeta pozwala na przeprowadzanie takich obserwacji. Łazik Curiosity zarejestrował zaćmienia Słońca widoczne z powierzchni Marsa.



Do wykonania tych zdumiewających zdjęć łazik wykorzystał filtry słoneczne, w które jest wyposażona jedna z jego kamer (Mastcam). Umożliwiają one nakierowywanie obiektywu bezpośrednio na tarczę słoneczną. Dnia 17 marca tego roku marsjański księżyc Deimos (mniejszy i bardziej odległy z dwójki naturalnych satelitów czerwonej planety) zakrył tarczę naszej gwiazdy centralnej. Jako że księżyc ten mierzy zaledwie 2,41 km, to zjawisko ma zupełnie inne oblicze niż na Ziemi. Ściślej rzecz biorąc z racji tych małych rozmiarów naukowcy nie mówią o zaćmieniu wywołanym przez Deimos, lecz o jego tranzycie na tle tarczy Słonecznej. Zjawisko trwało zaledwie kilka minut.

Reklama

Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Dołącz do Uczestników

Tranzyt Deimosa na tle tarczy słonecznej. / Źródło: NASA

Dnia 25 marca 2019 roku większy z księżyców Marsa - Phobos - przysłonił tarczę Słońca. Do rejestracji tego wydarzenia ponownie wykorzystano Mastcam. Księżyc mierzy nieco ponad 11 km, stąd jego wędrówka na tle tarczy Słońca miała nieco inny charakter niż w przypadku Deimosa. NASA zaprezentowała również sekwencję zdjęć ukazujących przesuwanie się cienia księżyca po powierzchni czerwonej planety. Cząsteczki kurzu obecne w atmosferze zadziałały jednak jak ekran, dając specyficzny efekt.

Zaćmienie Słońca wywołane przejściem na tle jego tarczy Phobosa. / Źródło: NASA

Cień Phobosa widoczny z powierzchni Marsa. / Źródło: NASA

Poza możliwością obejrzenia spektakularnego zjawiska astronomicznego, naukowcy z NASA wykorzystują zaćmienia i tranzyty księżyców m.in. do pogłębienia wiedzy na temat ich drogi po orbitach.

Poniżej możesz zobaczyć film ukazujący sekwencje zdjęć wykonany podczas wędrówki na tle tarczy słonecznej Deimosa i Phobosa.

Mars - zobacz zaćmienia Słońca

Wokół tematu:

Wszyscy już chyba słyszeli o tym, że na Czerwonej Planecie występowała kiedyś woda. Mars mógł nawet zapewnić dostatecznie przyjazne warunki, by rozkwitło na nim - takie czy inne - życie. Jak wyglądałby wtedy nasz bliski sąsiad? Na to pytanie stara się odpowied... więcej

Amerykańska naukowo-telekomunikacyjna sonda kosmiczna, wystrzelona przez NASA w kierunku Marsa, Mars Reconnaissance Orbiter jest jednym z najbardziej pożądanych fotografów. Czarno-białe zdjęcia z teleskopu HiRISE na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter został... więcej

Gdy w 1976 roku sonda Viking 1 zbliżyła się do Marsa na tyle, aby móc rozpocząć obrazowanie jego powierzchni, nikt nie przewidywał, że wykona zdjęcie, które zszokuje opinię publiczną i stanie się przyczyną ekscytacji zwolenników teorii spiskowych na całym świe... więcej