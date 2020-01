Na rozpoczęcie przygody z fotografią nigdy nie jest za późno, a na dowód tego można przytoczyć historię Hansruedi Ramsuera, który porzucił 20-letnią karierę finansisty, aby założyć własną firmę zajmującą się projektowaniem stron internetowych - Ta decyzja poskutkowała przyswojeniem sobie obsługi Photoshopa, który to z kolei pomógł mu uwolnić własną kreatywność i zacząć tworzyć cyfrowe manipulacje. Szybko okazało się, że ma wyjątkowy talent, co spowodowało, że jego prace zdobyły duże uznanie wśród widzów.



Prace tego autora cieszą się sporym zainteresowaniem na Instagramie. Na swoich obrazach przedstawia m.in. krajobrazy miejskie przywodzące na myśl sceny z filmu Incepcja czy surrealistyczne kompozycje łączące ludzi z naturą. Jego prace wyróżniają się technicznym kunsztem i pomysłowością.

Początkowo Hansruedi Ramsauer zainspirował się pracami dostrzeżonymi w serwisach stockowych czy na Instagramie. Ostatecznie zaczął eksperymentować z fotografiami wykonywanymi samodzielnie. Chociaż często ma w głowie pomysł na cyfrową manipulację, pod kątem której starannie dobiera zdjęcia, to w ostateczności wyobraźnia prowadzi go do całkiem odmiennego rezultatu. Nie jest to jednak dla niego problem, gdyż dzięki temu efekty przerastają jego wyobrażenie i zaskakują go. W rozmowie z portalem My Modern Met fotograf zdradził, iż uwielbia oglądać fotografie i zastanawiać się, co może z nimi zrobić.

W pracach można dostrzec, iż tym najbardziej fascynuje autora jest przeciwstawność krajobrazu miejskiego i naturalnego. Dzięki cyfrowej manipulacji te dwie rzeczywistości mogą się przenikać, tworząc zupełnie nowe, zaskakujące relacje. To połączenie sprawia także, że obrazy Hansruedi Ramsuera nie są jedynie atrakcyjne wizualnie, ale dają również do myślenia.

Można poniekąd uznać, iż realizację stanowią kontynuację myśli surrealistów, którzy postrzegali twórczość jako coś, za co odpowiedzialna jest podświadomość. W podobny sposób o procesie realizacji swoich dzieł myśli Hansuredi Ramsuera. Gdy kreuje obrazy, pozwala prowadzić się intuicji, co doprowadza go do zaskakujących rezultatów. Czasami praca w Photoshopie może zająć zaledwie godzinę i dać efekty, które będą dla niego bardzo satysfakcjonujące. Innym razem praca wydłuża się do kilkunastu godzin lub nawet dni i pomimo że nie przynosi zamierzonych efektów, to wciąż stanowi element procesu twórczego tego artysty.

Ta otwartość podążania za instynktem, intuicją i emocjami, które wymykają się logice, jest z pewnością inspirująca. Stanowi dobrą przeciwwagę dla często przesadnie zachowawczego i zbyt sztywnego trzymania się z góry ustalonych założeń czy konwencji. Nie trzeba się nawet wzorować na takim podejściu do procesu twórczego, ale warto mieć taką filozofię na uwadze.

