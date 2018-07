Do Sztuki Gotowi Start! Cykl warsztatów fotograficznych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

RAZ, DWA, TRZY - FOTOGRAFIA! - to cykl fotograficznych działań twórczych organizowany w ramach siódmej edycji projektu Do Sztuki Gotowi Start Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Tematem spotkań z uczestnikami będzie fotografia inspirowana nurtem DIY (Do It Yourself), czyli zrób to sam. Uczestnicy podczas spotkań będą mogli między innymi wykonać samodzielnie aparat fotograficzny oraz jedyny w swoim rodzaju T-shirt fotograficzny. W ramach cyklu przewidziana została też tajemnicza akcja twórcza, która wciągnie wszystkich uczestników spotkań. SwiatObrazu.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.



RAZ: Aparat fotograficzny — zrób to sam! Warsztaty fotografii otworkowej. Poznaj zasadę działania camera obscura — prostego przyrządu optycznego znanego ludziom od setek lat, który umożliwił pojawienie się fotografii. Aby przekonać się na własnej skórze jak to działa, wejdziesz do specjalnie zaaranżowanej przestrzeni i przeżyjesz powstawanie obrazu. Podczas warsztatów poznasz fotografię otworkową od podszewki. Zobaczysz przykłady twórczości artystów, którzy wykorzystali ciemnię optyczną by stworzyć niezwykłe kolekcje prac. Zbudujesz własny, prosty aparat fotograficzny z metalowej puszki, dzięki któremu stworzysz swój unikalny negatyw w plenerze w centrum Katowic. DWA: Warsztaty z wykonywania fotograficznych T-shirtów Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wykonać unikatową koszulkę z reprodukcją fotografii. Za materiał posłużą nam zdjęcia wykonane podczas warsztatów z fotografii otworkowej. Białe T-shirty zostaną pokryte specjalną emulsją fotograficzną, a fotografie będą na nich kopiowane metodą stykową. Warsztaty z wykonywania fotograficznych T-shirtów to połączenie nabywania umiejętności z dziedziny fotografii alternatywnej oraz tworzenia przedmiotów codziennego użytku. TRZY: Plenerowa akcja twórcza Ostatnie spotkanie w ramach cyklu "Raz, dwa, trzy — fotografia!" to tajemnicze wydarzenie, specjalnie przygotowane dla uczestników. Działanie odbędzie się w przestrzeni centrum Katowic i będzie obfitowało w liczne zaskakujące zwroty akcji… Terminy i miejsce Warsztaty z fotografii otworkowej — 9—10 sierpnia, godz. 17.00—20.00

Warsztaty z wykonywania fotograficznych T-shirtów — 11 sierpnia, godz. 10.00—14.00

Plenerowa akcja twórcza — 26 sierpnia, godz. 10.00 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, al. W. Korfantego 6, 40-004 Katowice Prowadzący Kamil Myszkowski — artysta fotografik, twórca instalacji i wideo, kolekcjoner fotografii i starych negatywów, kurator wystaw fotograficznych i historycznych, animator życia kulturalnego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego. Uczestniczy także w działaniach jaworznickiej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsztaty fotograficzne, współpracując z różnymi instytucjami (między innymi Muzeum Śląskie i Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach). Współprowadzi cykliczne spotkania fotograficzne "Herbata i Fotografia" w Galerii Katowice ZPAF. Jest autorem wystaw indywidualnych (między innymi "Trzecie oko", "Krótka opowieść o taśmie filmowej", "Nie jestem tą samą rzeką", "Fotosynteza", "Odwrócona Biblioteka", "W przeczekaniu", Projekt "Twarzysze"), a także uczestnikiem wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Pałacu Schoena — Muzeum w Sosnowcu i kolekcjach prywatnych. Krzysztof Szlapa — urodził się w 1987 r. w Katowicach. Artysta fotografik. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych, kurator w Galerii Pustej cd. w Jaworznie oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katowicach, sekretarz Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, uczestnik Szkoły Widzenia oraz Grupy 999, stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, laureat nagrody dla młodego twórcy imienia Anny Chojnackiej, organizator warsztatów fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych — we współpracy z różnymi instytucjami (Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic, Uniwersytet Śląski, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice) — oraz autorskich spotkań. Prowadzi dyskusyjne spotkania Herbata i Fotografia w duecie z Kamilem Myszkowskim. Od urodzenia mieszka w Katowicach. Wystawy: "Widokówki z miasta we mnie" (2009), "W zasięgu wzroku", "Pamiętnik" (2013), "Widzenie natury — natura widzenia", "Dom kultury" (2014), "Zapis czasu", "Handmade", "Ustąp mi słońca" (2015), "Klucz drzew", "Refleksje", "Punkt widokowy", "Widziadła" (2016) "Dendrofile", "Lux in Tenebris" (2017). Działania BEZPŁATNE, wymagane są zapisy! Zapisy: edukacja@bwa.katowice.pl

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl