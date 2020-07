Zobacz zbliżenie na miejsce, gdzie znajduje się słynna czarna dziura

W kwietniu 2019 roku zespół naukowców pracujący przy pomocy Teleskopu Horyzontu Zdarzeń opublikował pierwszy na świecie obraz ukazujący otoczenie czarnej dziury - Słynne „zdjęcie” ukazuje - zgodnie ze słowami badaczy - „jasny pierścień uformowany, gdy światło wygina się wskutek oddziaływania silnej grawitacji wokół czarnej dziury”. Ponad rok później Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) opublikowało wideo, w którym przybliża obszar nocnego nieba, bardzo dobrze ilustrując, jak niesamowitym wyczynem było zdobycie obrazu otoczenia supermasywnej czarnej dziury.



Pomimo swojej nazwy czarna dziura nie jest pustą przestrzenią, ale raczej ogromną ilością materii skoncentrowanej w stosunkowo niewielkim obszarze. Jak to ujęli badacze z NASA - "pomyśl o gwiazdach dziesięciokrotnie masywniejszych od Słońca ściśniętych do rozmiarów kuli o średnicy odpowiadającej mniej więcej długości Nowego Jorku. Rezultatem jest pole grawitacyjne tak silne, że nic - nawet światło - nie jest w stanie się z niego wyrwać".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem