Zobacz zwycięskie czarno-białe zdjęcia w konkursie fotograficznym Monovisions Photography Awards

Monovisions Photography Awards to młody konkurs fotograficzny – w tym roku odbyła się dopiero druga edycja – ale zdążył już udowodnić, że stanowi ważny i mocny punkt w kalendarzu wydarzeń fotograficznych. Jego jurorzy wybierają najlepsze czarno-białe zdjęcia z całego świata nadesłane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia, okazała się szczęśliwa także dla Polaków. Wśród laureatów znalazło się ponad 30 nazwisk z naszego kraju.

Najlepsze czarno-białe zdjęcia - konkurs fotograficzny Monovisions Photography Awards 2018

Konkurs fotograficzny obejmuje 12 kategorii: Abstrakcja, Architektura, Fotografia konceptualna, Sztuki piękne, Krajobrazy, Natura, Akt, Ludzie, Fotoreportaż, Portret, Fotografia uliczna i Fotografia podróżnicza. Czarno-białe djęcia wybierane są w ramach serii i pojedynczych obrazów. Wszyscy zwycięzcy poszczególnych kategorii i osoby wyróżnione przez jury otrzymały okazjonalne odznaki i certyfikaty. Do rąk zwycięzców całego konkursu, których prace zdobyły tytuły Black and White Series of The Year i Black and White Photo of The Year trafiły nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 3 000 $ i 2 000 $. W tym roku wyróżnienia te otrzymali Daniel Garay Arango za serię GRVTY2 i Pietro Di Giambattista za fotografię Gypsy Boy.