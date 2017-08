Czarno-białe zdjęcia z Wyścigu Dżentelmenów o rozdzielczości 101 megapikseli

Fotograf Rick Wenner został niedawno wysłany do Wildwood w New Jersey z zadaniem uwiecznienia osobliwej imprezy o nazwie "Wyścig Dżentelmenów". Impreza to konwent kierowców, którzy pędzą poprzez plażę w przedwojennych samochodach wyścigowych.

Wenner dysponował aparatem Phase One XF IQ3 100 MP pozwalającym robić czarno-białe zdjęcia o rozdzielczości 101 megapikseli. Kosztujący niemal 50 tysięcy dolarów IQ3 100Mp Achromatic jest jedynym na świecie aparatem o rozdzielczości 101 megapixeli dedykowanym do robienia zdjęć monochromatycznych. Obiektywy wybrane przez Wennera to Schneider Kreuznach 40-80mm LS f/4.0-5.6 oraz Schneider Kreuznach 75-150mm LS f/4.0-5.6 z niebieskimi pierścieniami.