Czarny humor znanego klubu dla kobiet

Słynny, prywatny klub dla kobiet The Wing udostępnił na swoim profilu na Instagramie fotografię, która podzieliła internautów. Obraz przedstawiający lalkę Barbie, która trzyma na tacy głowę Kena i prezentuje jego zakrwawione ciało w lodówce oburzył wielu ludzi, którzy uznali to za żartowanie z problemu przemocy domowej. Fotografia autorstwa Mariela Claytona była podpisana słowami: „gdy powie Ci, abyś zrobiła mu kanapkę”.

Klub The Wing został założony przez Audrey Gelman i Lauren Kassan w 2016 roku i obecnie ma dwa lokale w Nowym Jorku – w Soho i Flatiron Building. Należy do niego 1500 kobiet, a lista oczekujących na przyjęcie obejmuje 8000 kandydatek. Zainteresowanie nie słabnie nawet pomimo wysokich opłat członkowskich wynoszących 2700 USD na rok. Profil klubu na Instagramie śledzi 174 000 użytkowników, stąd nic dziwnego, że zdjęcie nie pozostało niezauważone.

