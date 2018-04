Czarodziejka z Moskwy wykorzystuje Photoshop i fotografię w nowych pracach

Kristina Makiejewa nazywana także Czarodziejką z Moskwy, wykorzystuje zaawansowane umiejętności posługiwania się Photoshopem, żywą wyobraźnię i talent do fotografii. Powstają dzięki temu połączeniu zaskakujące cyfrowe obrazy z innego świata. Artystkę Czytelnicy SwiatObrazu.pl mieli okazję poznać w publikacji „Gdy tło jest tak samo ważne jak modelka".



Począwszy od spektakularnych krajobrazów po efektowne portrety, każde zdjęcie przetworzone przez Kristinę pokazuje wyjątkowe możliwości Photoshopa. Podczas, gdy niektóre zdjęcia w ogóle nie są poddawane edycji, to inne zawierają baśniowe, nierealne szczegóły, takie jak choćby latające szklane kule czy kwiaty. Zarówno subtelne zabiegi wykonane w Photoshopie, jak i zaawansowane manipulacje przyciągają uwagę widza, przekształcając rzeczywiste sceny w wymyślone cuda.

