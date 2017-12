Czekając na pierwszą gwiazdkę, warto przypomnieć sobie tych kilka fotografii

Pierwsza gwiazdka nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która wskazywała miejsce i czas narodzin Jezusa. Gdy pierwszy punkt świetlny zapali się na wigilijnym niebie, zgodnie z tradycją jest to znak, że na świat przyszedł Chrystus i można wraz z bliskimi rozpocząć wieczerzę. Zwyczaj ten zrodził się w czasach, gdy nocne niebo obserwowano jedynie nieuzbrojonym okiem. Postępy nauki i rozwój instrumentów optycznych umożliwił rozwikłanie wielu zagadek – dzięki temu możemy przypuszczać, że tym co prowadziło Trzech Króli była kometa, potrójna koniunkcja lub wybuch supernowej. Niemniej nadal wszechświat to tajemnicze miejsce. Przygotowując się do znalezienia pierwszej gwiazdki, warto przypomnieć sobie kilka fascynujących zdjęć kosmosu, które rzucają nowe światło na miejsce ludzi we wszechświecie i jednocześnie ich historia jest mocno związana ze Świętami Bożego Narodzenia.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Zanim jednak opuścimy Ziemię i zaczniemy podróż, wypadałoby odpowiedzieć na podstawowe pytania – gdzie, kiedy i co da znak do rozpoczęcia obchodów tegorocznych Świąt. Zgodnie z doniesieniami astronomów istnieją dwie kandydatki na pierwszą gwiazdkę w 2017 roku. Będzie nią Wega, widoczna gwiazdozbiorze Lutni (zachodnia część sfery niebieskiej) lub Kapella, najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Woźnicy (należy jej wyglądać w kierunku północno-wschodnim). Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby pogoda pozwoliła na skuteczne obserwacje. Jeżeli chcesz poznać bardziej precyzyjne położenie opisanych gwiazd, możesz skorzystać z darmowego oprogramowania takiego jak np. Stellarium. Wenus – ekstremalnie nieprzyjazny świat, ukryty pod gęstą warstwą chmur Postęp nauki rozwiał pobudzającą wyobraźnię nadzieję, że bliźniaczka Ziemi może dzielić z nią nie tylko gabaryty i skład chemiczny, ale również przyjazny życiu charakter. Okazało się, że rozszalały efekt cieplarniany sprawił, że jest to bardzo nieprzyjemny świat, na którym panują ekstremalne warunki – atmosfera jest rozgrzana nawet do 475°C, a ciśnienie przy powierzchni wynosi około 100 atmosfer. Mimo to udało się tam zorganizować plenery fotograficzne, obejmujące fotografię krajobrazową. Poniżej znajduje się kilka fotografii dostarczonych przez lądowniki (kliknij na zdjęcia, aby zobaczyć powiększenie).