Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania portretów? Efekt czerwonych oczu i inne potknięcia

Korzystanie z lampy błyskowej wtedy, kiedy nie trzeba i w niewłaściwy sposób – ten błąd popełniają niemal wszyscy początkujący amatorzy. Frontalne źródło światła jest w fotografii portretowej najgorszym z możliwych, a typowa lampa błyskowa (zwłaszcza ta wbudowana w aparat) najczęściej emituje światło właśnie w taki sposób. Ponadto lokalizacja palnika lampy w pobliżu osi obiektywu prowadzi do powstania dręczącego wszystkich „niedzielnych fotopstrykaczy” tzw. efektu czerwonych oczu – jego źródłem jest odbicie się od dna oka modela błysku zabarwionego na kolor czerwony za sprawą obecnych w komorze oka drobnych naczyń krwionośnych.

Lampa błyskowa powinna być używana tylko wówczas, gdy jest to konieczne, czyli gdy warunki oświetleniowe nie pozwolą nam fotografować przy świetle zastanym. Aby flesz spełniał swoje zadanie, powinien mieć możliwość regulacji położenia palnika i tym samym skierowania błysku w górę i/lub w bok. Dzięki temu światło odbije się od większej powierzchni (najczęściej sufitu lub ściany) i oświetli modela (a niekiedy również scenę) bardziej miękkim światłem. W dobrze wyposażonych studiach błysk zmiękcza się i reguluje specjalnymi nakładkami (dyfuzorami, parasolkami, softboksami itp.), jednak w warunkach amatorskich oraz w terenie najczęściej nie ma takiej możliwości.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem