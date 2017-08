Cztery nowe obiektywy Canona z serii L

...w tym aż trzy typu tilt-shift! Firma Canon dzisiejszą premierą zaskoczyła nawet swoich wiernych klientów. Choć przecieki już od jakiegoś czasu sugerowały, że system L już niebawem wzbogaci się o nową optykę, to chyba mało kto przewidywał, że będzie jej aż tyle jednocześnie. I że okażą się to szkła w dużej mierze specjalistyczne, przeznaczone dla bardzo wymagających użytkowników. Na cztery obiektywy tylko jeden z nich jest bowiem tradycyjną konstrukcją typu EF.

Firma Canon wprowadza do swojej oferty obiektywów cztery nowe modele należące do prestiżowej serii L. Są to modele EF 85mm f/1.4L IS USM, TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.8L MACRO i TS-E 135mm f/4L MACRO odznaczające się bardzo wysoką jakością wykonania oraz oferujące większe możliwości w zakresie kreatywnej kontroli obrazu. Trzy z nich to konstrukcje wyposażone w możliwość regulowania położenia i kąta nachylenia osi optycznej, dzięki czemu zapewniają one maksymalną swobodę kontroli perspektywy, a także głębi i przebiegu płaszczyzny ostrości.