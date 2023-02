Czy Apple Pencil będzie pobierał próbki kolorów z prawdziwego świata?

Apple chce, aby jego Apple Pencil pobierał próbki kolorów z rzeczywistych powierzchni - Apple Pencil to pióro do obsługi tabletów iPad, które umożliwia intuicyjne rysowanie, szkicowanie, malowanie i notowanie na powierzchni ekranu, tak jakby używało się tradycyjnego długopisu i kartki. Apple ujawniło, że jest zainteresowane opracowaniem sposobu, aby jego akcesorium było w stanie próbkować kolory i teksturę rzeczywistych obiektów.



Zgodnie z wnioskiem patentowym gigant z Doliny Krzemowej opisał sposób na ulepszenie Apple Pencil o funkcję, która sama w sobie nie jest może nowym pomysłem, ale nigdy wcześniej nie została w taki sposób wdrożona. Apple opisuje nowy system jako taki, w którym końcówka Apple Pencil będzie w stanie pobrać próbkę koloru powierzchni obiektu, a także przeanalizować teksturę lub inne parametry związane z powierzchnią rzeczywistych przedmiotów. Pomiary wykonane Apple Pencil byłyby następnie przesyłane bezprzewodowo do sparowanego urządzenia, najprawdopodobniej iPada do wykorzystania w oprogramowaniu graficznym, takim jak Adobe Photoshop.

