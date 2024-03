Czy Canon 6D Mark II został wycofany w Japonii?

Chyba przyszła pora pożegnać starego, dobrego przyjaciela - przynajmniej części fotografów i fotografek - Mowa o lustrzance cyfrowej Canon EOS 6D Mark II, która swoją premierę miała w 2017 roku - Wygląda na to, że w najbliższym czasie może zniknąć z rynku.







Jak w przypadku każdego wycofania danego modelu ze sprzedaży, sytuacja jest nieco skomplikowana. Otóż w sieci pojawiły się doniesienia, że japoński sprzedawca Map Camera oznaczył Canona EOS 6D Mark II jako wycofanego z produkcji. Ta pełnoklatkowa lustrzanka z matrycą o rozdzielczości 26 MP zdobyła całkiem dużą popularność wśród fotografów i fotografek, zbierając w większości pozytywne recenzje (choć oberwało się jej nieco za nie do końca satysfakcjonujący zakres dynamiki i działanie z wysokimi czułościami ISO). Wyglada jednak na to, że zaczął się początek końca tego aparatu, chociaż jest jeszcze dostępny w sklepach.

