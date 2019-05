Czy fotograf sprzedający regularnie prawa do zdjęć może zostać uznany za prowadzącego działalność gospodarczą?

W ostatnich tygodniach osoby wykazujące aktywność gospodarczą angażuje temat tzw. testu przedsiębiorcy - fiskus, który doszedł do wniosku, że zbyt wiele osób korzysta z dobrodziejstwa podatku jednolitego 19%, wymykając się w ten sposób podatkowej gilotynie, chciał stworzyć instrument, za pomocą którego wykazałby, iż osoby wykonujące usługi dla jednego zamawiającego nie prowadzą w istocie działalności gospodarczej. Temat, z powodu kontrowersji politycznych jakie się wokół niego pojawiły jest na razie wyciszany, ale pewnie po wyborach w jakiejś formie wróci. Tymczasem, bez rozgłosu, przy wykorzystaniu niejednoznaczności przepisów, toczy się proces odwrotny - uznawania za przedsiębiorców tych, którzy wcale nimi nie chcą być.

Sądy administracyjne zasypane są sprawami, w których rozstrzygają, czy osoba, która kupiła dla siebie, uzbroiła a następnie sprzedała działkę budowlaną (ponieważ się przeprowadza) to już deweloper, jak twierdzi fiskus, czy też nie? Czy kolekcjoner, który zmienił zainteresowania i wyprzedaje kolekcję na aukcji w Internecie to rekin biznesu, czy tylko zwykły obywatel? Nieszczęśnikom, którzy zostaną uznani za prowadzących działalność w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym lub podatku od towarów i usług (w tych ustawach zupełnie inaczej rozstrzyga się, kto prowadzi działalność) pozostaje wyłącznie sąd administracyjny.

