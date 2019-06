Czy kurs fotografii online jest dla Ciebie?

Czy nabywanie nowych umiejętności fotograficznych dzięki kursom online sprawdzi się w moim przypadku? Czy przekazywana wiedza będzie dla mnie zrozumiała? Czy znajdę czas, aby sięgnąć do kolejnych lekcji i wykonać później ćwiczenia, zadanie, testy? To trzy najczęstsze pytania, które zadają początkujący Uczestnicy kursów fotografii online. Jeśli te pytanie dotyczą również Ciebie, chcemy abyś znalazł na nie odpowiedzi. Wybierz trzy dowolne lekcje spośród prezentowanych kursów fotografii online, a my przyślemy Ci je za darmo.

Program kursu fotografii online Światło w fotografii

Lekcja 1.1

Od Autora

Wykorzystanie światła w fotografii

Rodzaje światła

Kierunek światła

Stopień rozproszenia światła

Barwa światła

Światło zastane i problemy związane z jego wykorzystaniem

Światło błyskowe – kiedy i jak z niego korzystać?

Lampa błyskowa a zbyt mała ilość światła zastanego

Wykorzystanie lampy w celach artystycznych

Oświetlenie przednie

Oświetlenie tylne

Oświetlenie boczne

Oświetlenie górne

Lekcja 1.2

Lampy błyskowe

Rodzaje lamp błyskowych

Podział ze względu na zastosowanie oraz sposób komunikacji z aparatem

Podział ze względu na sterowanie siłą błysku

Podstawowe pojęcia związane z lampami błyskowymi

Informacje wstępne na temat lamp błyskowych

Parametry techniczne charakteryzujące lampy błyskowe

Pozostałe pojęcia związane z lampami błyskowymi

Wbudowana lampa błyskowa jako źródło światła oświetlającego scenę

Efekt czerwonych oczu i walka z tym problemem

Wbudowana lampa błyskowa jako bezprzewodowy sterownik lamp systemowych

Lampa błyskowa zewnętrzna

Zalety związane z wykorzystywaniem zewnętrznych lamp błyskowych

Metody komunikacji lamp błyskowych z aparatem

Lampy systemowe vs studyjne

Systemowe lampy błyskowe, a akcesoria studyjne

Balansowanie światła błyskowego i zastanego

Balansowanie mocy

Korygowanie balansu bieli i barwy

Błysk wypełniający i inne

Kilka lamp błyskowych w trybie

bezprzewodowym i ich twórcze wykorzystywanie

Ćwiczenia światło

Ćwiczenia - lampa

Lekcja 1.3

Oświetlenie ciągłe

Zalety oświetlenia ciągłego

Wady oświetlenia ciągłego

Rodzaje oświetlenia ciągłego

Żarówki tradycyjne

Lampy i żarówki halogenowe

Kompaktowe lampy fluorescencyjne

Świetlówki i panele świetlówkowe

Jarzeniówki, rtęciówki i lampy sodowe

Lampy i żarówki LED

Źródła światła dostępne dla każdego

Problemy z kolorami, kontrastem i cieniami

Profesjonalne systemy oświetlenia ciągłego za niewielkie pieniądze

Systemy świetlówkowe

Lampy halogenowe dużej mocy

Osprzęt oświetleniowy

Dodatki modelujące światło

Panele świetlówkowe

Ćwiczenia – praca z oświetleniem ciągłym

Lekcja 1.4

Balans bieli – jak go oswoić i wykorzystać

Co to jest balans bieli?

Możliwości wpływania na balans bieli w fotografii cyfrowej i tradycyjnej

Cyfrowa korekta balansu bieli w zależności od formatu zapisu zdjęć

10 sytuacji, w których należy zmienić temperaturę barwową światła

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ocieplającego fotografowaną scenę

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ochładzającego fotografowaną scenę

Ćwiczenia – balans bieli

Lekcja 2.1

Kompozycja, czyli przepis na zdjęcie przemawiające do odbiorcy



Elementy składowe kompozycji zdjęcia

Klasyczne reguły kompozycji

Trójpodział i złoty podział

Podział ukośny i diagonalny

Schemat spirali

Kompozycja centralna i symetria

Ćwiczenia

Lekcja 2.2

Porady praktyczne

Od czego zacząć?

Odległość od obiektu

Krawędzie kadru

Kadr wieloplanowy

Ćwiczenia

Lekcja 2.3

Elementy wzmacniające kompozycję

Orientacja i proporcje kadru

Wzory i desenie

Kontrast

Barwa

Równowaga

Przestrzeń życiowa

Ćwiczenia

Lekcja 2.4

Perspektywa

Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia

Wpływ ogniskowej obiektywu na perspektywę obrazu

Obiektywy standardowe

Obiektywy szerokokątne

Obiektywy długoogniskowe

Obiektywy zmiennoogniskowe – kwestia nazewnictwa

Ćwiczenia

Lekcja 2.5

Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy

Ujęcia z poziomu twarzy (perspektywa klasyczna)

Ujęcia od góry (perspektywa ptasia)

Ujęcia z dołu (perspektywa psia i żabia)

Ryzyko związane z zadzieraniem aparatu w górę

Ujęcia z boku

Ujęcia z biodra

Sztuczna perspektywa i jej zastosowanie w zdjęciach trikowych

Łamanie reguł – co nam to daje?

Ćwiczenia

Lekcja 3.1

Wstęp

Festiwal barw i świateł

Co będzie nam potrzebne? - Sprzęt i akcesoria

Kiedy fotografować

Ekspozycja

Więcej kolorów niż sami widzimy? - Balans bieli

Bezpieczeństwo

Lekcja 3.2

Techniki fotograficzne:

Światło i ruch

Miasto we mgle

Fotografowanie nocnego nieba

Gdy kolor przeszkadza

Eksperymentujmy i wypatrujmy okazji

Lekcja 3.3

Zza kulis powstania zdjęć

Architektura

Portret

Samochody

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja 4.1 Błędy związane z obsługą aparatu i doborem akcesoriów

1. Pomijane szczegóły podczas przygotowywania aparatu do pracy

2. Odpowiednia ilość kart pamięci/akumulatorów w przypadku dłuższych sesji

3. Użycie nieodpowiednich kart pamięci podczas wykonywania zdjęć w trybie seryjnym i/lub filmowania

4. Zbyt częste korzystanie z kabla USB w celu kopiowania zdjęć z karty na dysk twardy komputera

5. Zakup nieodpowiedniego statywu

6. Niewłaściwe zachowanie w wypadku podejrzenia zamoknięcia wnętrza aparatu

7. Korzystanie wyłącznie z trybu "zielonego" - zwłaszcza w przypadku posiadania zaawansowanego aparatu

Lekcja 4.2 Ogólne błędy i pułapki fotograficzne

8. Zdjęcia wychodzą poruszone

9. Zdjęcia wychodzą nieostre

10. Ustawienie aparatu poniżej minimalnej odległości ostrzenia

11. Zbyt ciasne kadrowanie

12. Używanie lampy błyskowej, gdy jest to niepotrzebne lub niewskazane

13. Stosowanie wyższej czułości ISO niż jest w danej sytuacji potrzebna

14. Zapisywanie zdjęć w formacie JPEG, gdy przewidujemy konieczność cyfrowej obróbki gotowych zdjęć

15. Lekceważenie podstawowych zasad ekspozycji oraz kompozycji i tłumaczenie tego własną wizją artystyczną

Lekcja 4.3 Błędy związane z oświetleniem sceny i ekspozycją

16. Dopuszczanie do pojawienia się na zdjęciu przepaleń

17. Dopuszczanie do silnego niedoświetlania sceny, ponieważ "niedoświetlenia zawsze da się wyciągnąć"

18. Nadmierne zaufanie do jednego tylko trybu pomiaru światła i niekorzystanie z korekty ekspozycji

19. Brak krytycznej oceny rozpiętości tonalnej sceny

20. Niezwracanie uwagi na balans bieli (nawet gdy zapisujemy zdjęcia w formacie RAW)

21. Zignorowanie kwestii zmiękczenia światła, gdy jest to zalecane lub wręcz konieczne

22. Ocenianie poprawności ekspozycji na podstawie podglądu zdjęcia na ekranie LCD aparatu

Lekcja 4.4 Najczęściej popełniane błędy fotografów krajobrazowych

23. Wychodzenie w plener o złej porze dnia

24. Umiejscawianie horyzontu

25. Ignorowanie różnic pomiędzy jasnością nieba i ziemi

26. Umieszczanie w kadrze zbyt dużych obszarów idealnie czystego nieba

27. Ustawianie ostrości na nieskończoność

28. Zbytnie otwieranie przysłony

29. Fotografowanie "na szybko" i z ręki

Lekcja 4.5 Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć portretowych

30. Nadużywanie kompozycji centralnej

31. Ustawianie aparatu na złej wysokości i pod niewłaściwym kątem

32. Złe ustawianie ostrości

33. Zbyt wysoka lub zbyt niska głębia ostrości

34. Dążenie do ukazywania na zdjęciach zbyt wielu szczegółów (np. silne wyostrzanie, fotografowanie przy kontrastowym świetle)

35. Usiłowanie kierowania modelem, gdy nie jest to wskazane (np. nakazywanie uśmiechu dziecku)

36. Niezachowanie odpowiedniej kontroli nad tłem

37. Stosowanie zbyt szerokich lub zbyt wąskich ujęć

Lekcja 4.6 Najczęściej popełniane błędy podczas fotografowania architektury

38. Podchodzenie zbyt blisko fotografowanej budowli i zadzieranie aparatu do góry

39. Fotografowanie zawsze z poziomu gruntu w sytuacji, gdy można postąpić inaczej

40. Niewłaściwe do danej sytuacji zorientowanie kadru

41. Obcięcie jakiegoś ważnego detalu lub pokazanie zbyt wiele

42. Brak kontroli nad ludźmi i pojazdami widocznymi w kadrze

43. Niewypoziomowanie aparatu i fotografowanie bez statywu

44. Rezygnowanie z poszukiwania więcej niż jednego dobrego ujęcia dla danego budynku

45. Rezygnowanie z fotografowania detali

Lekcja 4.7 Najczęściej popełniane błędy fotografów sportowych



46. Stosowanie zbyt krótkich lub zbyt długich w stosunku do wymogów sytuacji czasów naświetlania

47. Używanie układu AF działającego w trybie Single Focus

48. Próba śledzenia tego, co się dzieje w kadrze poprzez nerwowe i urywane ruchy aparatu

49. Fotografowanie w trybie zdjęć pojedynczych

50. Zajęcie złego miejsca lub częsta zmiana stanowiska

51. Wpychanie się w pole widzenia innym fotografom oraz przeszkadzanie sportowcom

Lekcja 4.8 Najczęściej popełniane błędy fotoreporterów i fotografów ulicznych

52. Fotografowanie z daleka

53. Niedopasowanie czułości ISO do warunków oświetleniowych (zbyt długi czas naświetlania)

54. Nadmierne rzucanie się w oczy i obnoszenie się ze sprzętem fotograficznym

55. Natychmiastowe uciekanie z miejsca sesji, gdy orientujemy się, że zostaliśmy zauważeni

56. Niedopasowanie się do sytuacji i wychodzenie z założenia, że zawsze najważniejsi jesteśmy tylko my i nasze zdjęcia

57. Nadmierne skupianie się na ustawieniach aparatu podczas wykonywania zdjęcia

Lekcja 4.9 Najczęściej popełniane błędy miłośników fotografii makro i zbliżeniowej

58. Mylne nazywanie fotografią makro zdjęć, które do tej grupy nie należą (mylenie pojęć macro i close-up)

59. Zbliżenie aparatu do fotografowanego obiektu poniżej granicy minimalnej odległości ostrzenia

60. Stosowanie zbyt małej głębi ostrości

61. Fotografowanie z ogniskową, która nie zapewnia najlepszej możliwej do uzyskania skali odwzorowania (dotyczy obiektywów typu zoom)

62. Niezapewnienie sobie dostatecznej ochrony przed wiatrem (dotyczy fotografowania w plenerze)

63. Fotografowanie z ręki

64. Zbyt kontrastowe oświetlenie

Lekcja 4.10 Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pamiątkowych

65. Fotografowanie ludzi ze słońcem dokładnie za plecami fotografa

66. Ustawianie fotografowanej osoby zbyt blisko obiektu, na tle którego ma pozować

67. Niekontrolowanie tego, co znajduje się bezpośrednio za fotografowaną osobą

68. Fotografowanie pod światło bez światła wypełniającego cienie

69. Ustawianie większej liczby osób kolejno obok siebie

70. Dopuszczenie do niedoświetlenia pierwszego planu przy zbyt jasnym tle

Lekcja 4.11 Błędy popełniane podczas cyfrowej obróbki zdjęć

71. Zaniechanie obróbki zdjęć w ogóle (z dowolnych przyczyn)

72. Obrabianie zdjęć na źle ustawionym monitorze

73. Ignorowanie kwestii podstawowych - prostowania, kadrowania i korekty ekspozycji zdjęć

74. Niewolnicze trzymanie się proporcji kadru narzuconych nam przez aparat

75. Częste stosowanie kiczowatych technik

76. Nadużywanie technik efektowych

77. Stosowanie technik HDRI tam, gdzie nie jest to potrzebne

78. Stosowanie prostego przerabiania zdjęcia na wersję czarno-białą (konwersja do skali szarości)

79. Kierowanie się maksymą "zdjęcie nie musi być poprawne, bo zawsze mogę je cyfrowo poprawić"

80. Stosowanie jakichkolwiek technik efektowych bez wyraźnej potrzeby

81. Ignorowanie kwestii obramowania gotowego zdjęcia

Lekcja 4.12 Błędy związane z przygotowaniem zdjęć do druku i drukiem

82. Drukowanie na nieodpowiednim papierze lub niedopasowanym do tuszu

83. Korzystanie z zamienników oryginalnych tuszów, gdy nie mamy możliwości dokonania pełnej kalibracji aparatu oraz używanie tuszów słabej jakości

84. Niedopasowanie wymiarów zdjęcia do rozmiarów papieru i rozdzielczości druku

85. Niedostateczne wyostrzenie zdjęć

86. Brak profilowania lub podwójne profilowanie

87. Próba wydrukowania barw niemożliwych do odwzorowania w druku atramentowym

88. Próba wykonania odbitki zbyt dużej jak na wymiary pierwotnej fotografii

Lekcja 4.13 Błędy związane z publikacją zdjęć w Internecie

89. Publikacja zdjęć bez obróbki i selekcji

90. Niedopasowanie rozdzielczości zdjęć do wymogów prezentacji w Internecie

91. Niewyostrzenie zdjęć po przeskalowaniu

92. Oznakowanie autorstwa zdjęć w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa lub utrudniający odbiór

93. Publikacja zbyt dużej liczby zdjęć w ramach jednej serii

94. Brak opisu lub niedostateczne opisanie zdjęć

Lekcja 4.14 Błędy związane z przygotowaniem zdjęć do bezpośredniej prezentacji.

95. Niedopasowanie liczby zdjęć do czasu trwania prezentacji

96. Przygotowanie zbyt długiej prezentacji

97. Pokazywanie w obrębie jednej serii kadrów zbyt podobnych do siebie

98. Założenie zbyt długiego lub zbyt krótkiego czasu potrzebnego na prezentację pojedynczego zdjęcia

99. Prezentacja odbitek wielkoformatowych bez zapewnienia odbiorcom możliwości obejrzenia ich z zalecanej odległości