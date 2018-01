Czy łazik Curiosity sfotografował na Marsie ślady życia?

Zdjęcia przesyłane przez łazik Curiosity na początku tego roku rozpalają wyobraźnię nie tylko naukowców, ale i wszystkich zainteresowanych egzobiologią. Struktury skalne zarejestrowane przez instrument badawczy mogą sugerować pochodzenie związane z organizmami żywymi. Czy w takim razie robot natrafił na pierwsze ślady życia na Marsie?

Owalny kształt sfotografowanych obiektów przywodzi silnie na myśl ziemskie skamieniałości, w szczególności tzw. skamieniałości śladowe. Do tej specyficznej grupy należą wszystkie ślady życia organizmu odciśnięte w skale – m.in. tropy, ślady odpoczynku, żerowania, w tym także odchody. Możliwość, że widoczne na zdjęciu formacje o szerokości około jednego milimetra i długości poniżej pół centymetra są taką właśnie pozostałością po bytowaniu marsjańskich stworzeń jest niezwykle pociągająca. Nie są to jednak struktury, które można by porównywać do najbardziej spektakularnych śladów pozostawionych przez prehistoryczne dinozaury lub istoty inteligentne. Odkryte na Czerwonej Planecie formy przypominają raczej pozostałości po pierwszych mięczakach zamieszkujących pradawne ziemskie zbiorniki wodne.