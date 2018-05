Czy obiektyw Canon EF 500 mm f/4L IS potrafi pływać? Zobacz film

W sieci pojawiło się wideo przedstawiające fotografa Stevena Ho z Makao w Chinach, któremu wpada do basenu aparat z obiektywem Canon EF 500 mm f/4L IS. Największe emocje budzi wartość utopionego sprzętu szacowana na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Krótki film natychmiast podbił internet, zyskując ponad sto tysięcy wyświetleń. Internauci zastanawiają się jednak, czy to nie prowokacja.





Jeśli wideo nie zostało sfabrykowane, fotograf mógł stracić wysokiej klasy lustrzankę Canon 5D o wartości około dziesięciu tysięcy złotych oraz obiektyw Canon 500 mm f / 4L IS w zależności od wersji wart od kilkunastu do nawet trzydziestu tysięcy złotych.