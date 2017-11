Czy Polaroid i Fujifilm zetrą się w sądzie o białą ramkę?

Długo się zastanawialiśmy, kiedy dojdzie do takiej sytuacji. Niegdysiejszy potentat na rynku fotografii natychmiastowej nie jest w stanie się odnaleźć w nowoczesnej rzeczywistości, podczas gdy stworzone przez niego rzeczy i symbole cieszą się tak ogromną popularnością, jak jeszcze nigdy od czasów upowszechnienia fotografii cyfrowej. Jak się jednak okazuje, prawnicy Polaroida już dawno temu doszli do wniosku, że z resentymentu można całkiem sporo wyciągnąć, nie dokonując w tym zakresie żadnych nowych dokonań. Przekonuje się o tym właśnie Fujifilm, którego najnowszy sukces – format Fujifilm instax SQUARE stał się dla tej firmy źródłem problemów.

Charakterystyczny wygląd odbitek natychmiastowych "wypluwanych" przez aparaty Polaroid, w których kwadratowe zdjęcie ma wymiary 62×62 mm, a cała odbitka 86×72 mm jest już swego rodzaju symbolem kulturowym. Wykorzystują ten fakt rozmaici twórcy, ale również firmy. Nic dziwnego – obecnie mało kto już pamięta, że charakterystyczne pogrubienie ramki w dolnej części odbitki wymusiły zastosowane przez twórców standardu rozwiązania techniczne (w oryginalnej odbitce Polaroida znajduje się tam chemia wykorzystywana do wywołania i utrwalenia wykonanego zdjęcia), ale każdy bez problemu rozpoznaje ten kształt. Jednak jak się okazuje, ta popularność nie zawsze jest w smak Polaroidowi, który bardzo chętnie czerpałby nadal z tego tytułu zyski.

