Czy rozpoznajesz wszystkie te filmy? Mashup stworzony z trailerów filmów z 2017 roku.

Do końca roku pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie, ale wygląda na to, że nadszedł czas, aby rozpocząć doroczne serie różnorodnych podsumowań. Jednym z takich zestawień jest wideo mashup łączący w sobie trailery filmów, które miały premierę w 2017 roku. Przygotował go Sleepy Skunk, mający na koncie podobne realizacje z fragmentami filmów z poprzednich lat.

Autor tworzy bardzo ciekawe połączenia – udało mu się zestawić ze sobą filmy z bardzo różnych gatunków, płynnie przechodząc od filmów z aktorami do animacji komputerowej (w tym bajek LEGO). Mashup składa się z trzech części – pierwsza utrzymana w klimacie horroru, druga to film akcji, natomiast ostatnia ma podniosły charakter. Całość jest stworzona naprawdę profesjonalnie, dzięki czemu pozostawia bardzo dobre wrażenie. Może być dobrą inspiracją, gdy przyjdzie chwilowy zastój i brak weny.