Czy strefy bez selfie są potrzebne? Zginęło już co najmniej 259 osób

Naukowcy z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Bhopal w Indiach przeprowadzili badania poświęcone wykonywaniu selfie. W wynikach badań możemy znaleźć informację, że w latach 2011 do 2017 podczas wykonywania autoportretów zginęło co najmniej 259 osób. Stąd pomysł, aby w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do tragedii, powstały strefy z zakazem wykonywania selfie.

Kolejne wnioski z badań nad niebezpieczeństwem szukania idealnych ujęć do selfie wskazują, że każdy kolejny miesiąc w badanym okresie przynosił więcej wypadków śmiertelnych. Jak nietrudno się domyślić, najwięcej ofiar to młodzi ludzie, choć zginął również 10 latek i 68 latek. Przyglądając się dalej smutnym statystykom - 72% ofiar to mężczyźni, a najczęściej zgon następował poprzez utonięcie , w dalszej kolejności podczas podróży środkami komunikacji upadków z wysokości i przy próbie uchwycenia dzikich zwierząt . Ostatni udokumentowany wypadek miał miejsce 26 września 2018 r w Parku Narodowym Mana Pools w Zimbabwe. 49-letnia turystka z Niemiec została śmiertelnie stratowana przez stado słoni, gdy samowolnie opuściła pojazd.