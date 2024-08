Czy to armia czarnych pająków na Marsie? Zobacz niezwykłe zdjęcie

Orbiter Mars Express należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej wykonał niezwykłe zdjęcie powierzchni Czerwonej Planety - Wpłynęło ono na wyobraźnię oglądających je internautów, gdyż widać na nim… „pająki” chodzące po powierzchni Marsa.



Co przedstawia zdjęcie pokazujące "pająki" na powierzchni Marsa?

Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się po zobaczeniu tego zdjęcia powierzchni Marsa, to biegająca po niej armia czarnych pająków. W rzeczywistości nie odkryto nowej formy marsjańskiego życia (choć dla wielu obserwujący zdecydowanie jest to dobra informacja). Okazuje się, że te niezwykłe i tak działające na wyobraźnie formy, to duże skupiska dwutlenku węgla, który formuje się w takie ciemne obiekty, gdy cieplejsza pogoda zaczyna dominować na południowej półkuli Marsa. Gdy gaz wydostaje się spod powierzchni Czerwonej Planety, kanały mogą mieć średnicę od 45 metrów do 1 kilometra i tworzyć pajęcze wzory.