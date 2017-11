Czy w fotografii studyjnej lepiej sprawdzają się mocne flesze manualne, czy słabsze lampy błyskowe z automatyką TTL?

Podczas warsztatów z fotografii studyjnej jedno z ciekawszych pytań jakie zdarza nam się słyszeć z ust średniozaawansowanych fotografów, mających już pewne doświadczenie w pracy z nowoczesnymi lampami błyskowymi, dotyczy zagadnienia o tyleż technicznego, co ideologicznego: czy fotograf zawsze musi wybierać pomiędzy silnymi fleszami studyjnymi a słabszymi lampami systemowymi z zaawansowanymi systemami automatycznej kontroli siły błysku? Czyli - czy istnieje możliwość sięgnięcia po to, co najlepsze z obu tych światów, a jeśli nie, to co najlepiej wybrać? Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Fotograf mający już pewne doświadczenie z kreatywnym wykorzystaniem światła błyskowego w swojej dotychczasowej twórczości, ale pracujący do tej pory tylko z systemowymi lampami błyskowymi, po przekroczeniu progu studia fotograficznego najczęściej zmuszony jest do całkowitej zmiany przyzwyczajeń. Robiąc zdjęcia w plenerze większość z nas korzysta bowiem (czasem nawet nieświadomie) z automatyki sterowania błyskiem działającym w oparciu o współpracę z układem pomiaru światła w aparacie – a więc systemami TTL. Tymczasem flesze używane w atelier fotograficznych to w większości przypadków konstrukcje manualne. Nic więc dziwnego, że początkujący fotografowie studyjni niekiedy wahają się, czy sobie z nimi poradzą.