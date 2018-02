Czytnik linii papilarnych w aparatach Canona

Możliwość odblokowywania smartfonów za pomocą linii papilarnych nie jest niczym nowym. Okazuje się jednak, że wykorzystanie tej technologii w aparatach cyfrowych i obiektywach dostarcza świeżych pomysłów. Canon zgłosił patent i przedstawił kilka możliwych zastosowań takiego rozwiązania.

Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku urządzeń mobilnych, zastosowanie czytnika linii papilarnych ma pomóc w zabezpieczeniu sprzętu i zawartości. Odblokowywanie miałoby być analogiczne do smartfonów, z tym że w aparatach można by je wbudować np. w spust migawki lub w inny ergonomiczny sposób. Rozwiązanie to zostałoby zastosowane również w obiektywach. Czytniki byłyby dostosowane do różnych użytkowników tak, aby pozostali członkowie rodziny mogli bez przeszkód fotografować.