Daniel Jakson sfotografował Kate Moss dla polskiej marki Reserved

Brytyjski fotograf Daniel Jakson, którego zdjęcia publikowane są w takich magazynach jak Love, i-D, brytyjski i niemiecki Vogue, WSJ czy Allure jest autorem zdjęć reklamowych polskiej marki odzieżowej Reserved. Przed jego obiektywem stanęła Kate Moss.

Nazwa kampanii "Reserved dla Kate" (a nie Kate dla Reserved) ma tu swoje znaczenie. Jak mówi Monika Kapłan, dyrektor marketingu marki: "Nie chodziło o sztuczne przebieranki, tylko o prawdziwy styl naszej bohaterki. Aby z naszej kolekcji wybrała to co jej w duszy gra. Reserved jest przecież właśnie taką marką: cokolwiek ci w duszy gra, my na pewno mamy to w ofercie. Tu możesz stworzyć swoją indywidualną historię. Tak jak zrobiła to Kate".