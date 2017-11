Darmowa aplikacja Focos oferuje użytkownikom iPhone'ów dobrze wyglądający bokeh

Zastosowanie w najbardziej rozbudowanych iPhone’ach (7 Plus, 8 Plus, X) podwójnego aparatu fotograficznego pozwoliło ich twórcom znacznie rozszerzyć możliwości fotograficzne oferowane przez te urządzenia. Jedną z takich nowości był nowy tryb zdjęć portretowych (Portrait Mode) oferowany przez firmową aplikację fotograficzną, umożliwiający uzyskanie efektu niskiej głębi ostrości. Nie wszystkim jednak spodobała się implementacja tego narzędzia, a teraz znaleźli się i tacy, którzy uznali, że zrobią to lepiej. Efekt ich pracy dostępny jest nieodpłatnie pod postacią aplikacji o nazwie Focos.

Focos jest dziełem znanej grupy programistów Xiaodong Wang, mającej na swoim koncie takie aplikacje dla systemu iOS, jak Colorburn oraz MaxCurve. Ich najnowszy produkt to aplikacja wykorzystująca podwójny aparat cyfrowy obecny w modelach iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus i iPhone X do uzyskania efektu niewielkiej głębi ostrości na zdjęciach i miłego dla oka efektu bokeh. W założeniu twórców ten ostatni ma się prezentować znacznie bardziej naturalnie i "profesjonalnie", niż syntetyczne rozmycie możliwe do uzyskania w trybie Portrait Mode firmowej aplikacji.